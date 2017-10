Basha: Burg për këta kryebashkiakë, vodhën zgjedhjet

Për Bashën ata janë të parët që duhen vënë në pranga pasi kanë tjetërsuar votën e popullit. Basha ka folur nga foltorja e Kuvendit:

“Qazim Sejdini ka lidhje direkte dhe personale me trafikantë e biznesmenë të lidhur me krimin, ashtu si në Elbasan planet për vjedhen e votës i ka bërë me Qazim Sejdinin, në Durrës i ka bërë më Vangjush Dakon dhe bandat e Durrësit e Shijakun. Në shijak i blinte me bandat e Elvis Roshit. E njëjta gjë edhe në Lezhë, Fushë-Arrëz, Dibër e Tepelenë.

E që të shpëtojë vendi, Basha u shpreh se duhet të shkarkohet Gramoz Ruçi, të arrestohet vëllai i Fatmir Xhafës, të arrestohen Qazim Sejdini e Vangjush Dako.

Nëse ata arrestohen, shqiptarët bien në paqe”, tha Basha.

Gazeta Express

13/10/2017