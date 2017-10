Ulen lindjet, popullsia drejt plakjes

Alfrida Danushi

Për “Lajm Shqip”

Elbasan – Ndërsa në Europë e përtej , plakja e popullsisë ka zënë “shtrat” si dukuri sociale , duket se edhe në Shqipëri , po duken “siptomat” e para. “Sëmundja” që ka përhapur metastazat e saj në çdo vend të Bashkimit Europian , ka nisur të bujisë edhe në vendin tonë. “Të sjellësh në jetë një fëmijë është si të jetosh tërë jetën duke parë zemrën tënde, që ecen jashtë trupit tënd “.

Një thënie kjo e huazuar për të kuptuar më mirë rëndësinë që kanë lindjet dhe sjellja në jetë e një fëmije. Në këtë artikulkl vëzhgimor , le të zepin qytetin ne mes të Shqipërisë. Për spitalin e Elbasanit, në pavionin e gjinekologjisë, professori i asociuar dr. Rustem Celami na tregon me shumë rreth kësaj tendence që po shndërrohet shpejt në dukuri sociale. Sipas tij, numri i lindjeve dëri në këtë periudhë është në rënie në krahasim me vitet paraardhëse.

Celami bën me dije se për vitin 2017-të në të gjithë Qarkun e Elbasanit ka pasur gjithsej 1318 lindje, nga ku 500 janë regjistruar në qytet dhe 818 në fshatra, me një rënie të dukshme me vitin 2016 ku u shënuan 1948 lindje. Njëkohësisht doktori opstetër- gjinekolog shton faktin se rënia e lindjeve në rang vendi për tremujorin e dytë 2017, është 6.234, duke shënuar një rënie me 15,4 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2016. Mjeku gjinokolog, shpjegon se pas viteve ‘90 pati një rënie të lehtë, por më pas numri i lindjeve ra në mënyrë drastike.

Ai jep edhe disa arsye që kanë të bëjë në radhë të parë me planifikimin familjar, ku çiftet nuk lindin më 3-4 apo 5 fëmijë, por 1 ose 2 fëmijë. Ka adhe një shkak tjetër, sipas tij , që është emigrimi i popullësisë. Pjesa më aktive e popullësisë, pjesa e re ka ikur në emigracion. Kështu që detyrimisht do të kemi një ulje të numrit të lindjeve. Ka dhe faktorë të tjerë social-ekonomikë që ndikojnë në uljen e lindshmërisë ,sepse secili nga familjarët planifikon edhe lindshmërinë në bazë të të ardhurave që ka. Për hir të së vërtetës duhet pranuar , se edhe popullsia jonë , me moshën mesatare më të re në Europë, po i “bashkohet” kësaj të fundit ngadalë-ngadalë…

13/10/2017