Horoskopi për ditën e sotme, e diel 15 tetor 2017

Dashi

Do të filloni të ndjeni një ndryshim gradual këtë javë. Ju nuk do të ndiheni të kufizuar nga kufijtë e imponuar nga dikush tjetër. Disa nga marrëdhëniet tuaja më të ngushta do të lulëzojnë. Bëhuni gati për të shijuar një liri që mezi e keni pritur.

Demi

Këtë javë do ndiheni të aftë për të arritur qëllimet tuaja, por nuk mund të kapërceni bllokimin nga arritja e tyre. Ndërsa krijoni marrëdhënie të reja, do të shihni se do të keni mundësi të mira. Këtë javë do të gjeni mbështetjen që ju nevojitet për të hapur një kapitull të ri.

Binjakët

Binjakët janë duke mësuar aftësitë praktike për të ndjekur rrugën që duhet. Kjo nënkupton orientim nga qëllimi kryesor, duke u bërë edhe egoist nëse është e nevojshme. Ju do të fitoni shumë nga një pushim i vogël këtë javë.

Gaforrja

Ju keni një talent që ka mbetur i papërdorur për disa kohë. Lajm i mirë është se këtë javë, paraqitet një mundësi që do t’ju japë mundësinë për të bërë më shumë. Gjithashtu, jeta sentimentale do ketë ndryshim pozitiv, pasi mund të krijoni lidhjen me dikë që mezi e keni pritur. Urime gaforre!

Luani

Gjërat nuk po shkojnë ashtu si i prisni. Në fakt, çështja që ju intereson kaq shumë, duket se po del jashtë kontrollit. Ju jeni të lodhur për t’u goditur nga vendimet e njerëzve të tjerë. Megjithëse jeni duke bërë një punë të mrekullueshme, sërish është një punë e vështirë. Keni nevojë për paqe dhe stabilitet. Kjo javë paraqet një mundësi për të rimarrë disa fuqi.

Virgjëresha

Nëse diçka ndodh në errësirë, duhet të sillet në dritë në mënyrë që të zgjidhet. Ju keni qenë duke u përpjekur për të parashikuar atë që personi tjetër mund të thotë, duke imagjinuar më të keqen. Por ju në fakt nuk e dini se çfarë po mendojnë. Projektimi i frikës tuaj nuk do ju çojë çon në ndonjë gjë të mirë. Këtë javë, ju mund të ruani shumë stres thjesht duke filluar një bisedë.

Peshorja

Jupiteri është gati të lërë shenjën tuaj. Ju po hyni në një epokë të qetësisë. Kjo gjë shënon fundin e një periudhe ndryshimi dhe një fillim. Puna që keni vënë gjatë muajve të fundit ka arritur në përfundimin e saj natyror. Së shpejti do të sjellë fryte.

Akrepi

Çfarë ka ndodhur me shpresat dhe ëndrrat që keni pasur dikur? Qëndrimi i shumëpritur i Jupiterit në shenjën tuaj ju sjell fat. Mos u shqetësoni, ky nuk është kthim në të kaluarën. Është më shumë si një mundësi për të formësuar të ardhmen që keni dashur gjithmonë.

Shigjetari

Disa ndryshime ndodhin gradualisht. Ky është një lloj ndryshimi që kërkon veprim të menjëhershëm. Rritja në detyrë dhe marrja e më shumë përgjegjësive janë përvoja më delikate. Këtë javë, ju do ta gjeni veten duke kaluar një transformim të tillë.

Bricjapi

Venusi dhe Marsi do lidhen me sundimtarin tuaj këtë javë. Kjo vendosje e re qiellore përforcon rëndësinë e krijimit të një lloji tjetër të pasurisë. Duke përjetuar fuqinë që këto lidhje mbajnë, do të kuptoni se suksesi i vërtetë do të vazhdojë.

Ujori

Jupiteri sjell ndikimin e tij në një pjesë të qiellit që merret me ambicien dhe arritjen. Ai sugjeron një ndryshim në mënyrën se si e përjeton jetën. Sipas intv, investimet e vjetra, si materiale ashtu edhe emocionale, do të fillojnë të japin fryte. Kjo do t’ju ndihmojë të njihni pastërtinë e shpirtit tuaj dhe veçantinë e vizionit tuaj.

Peshqit

Njerëzit janë të etur të ndajnë urtësinë e tyre me ju dhe në mënyrë më irrituese, ata duken shumë të sigurt për atë që mendojnë se duhet të bëni më pas. Duhet t’i dëgjoni ato? Nëse mendoni se udhëzimi i tyre është i bazuar në prova, atëherë po. Është koha të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të angazhoheni në një aventurë.

