Tradhëtarët e zodiakut, kini kujdes nga këto 3 shenja

Nëse tradhtia do ishte e shkruar në yje, cilat do të ishin shenjat më pak besnike? Sajti i njohur “Victoria Milan”, ka kryer një sondazh lidhur me tradhtinë e shenjave të horoskopit. Sipas rezultateve përfundimtare, duhet të bëni kujdes nëse partneri juaj është Ujori, Peshqit, apo Dashi, sepse kanë përqindjen më të lartë për t’ju tradhtuar, respektiivisht, 10.9%, 10.1% dhe 10%.

Nëse doni të dini se kush tradhton më pak, shtoni Shigjetarin në listën tuaj të dëshirave shkruan InTv. Kjo shenjë e zjarrit ka rezultuar se tradhton më pak se të gjithë të tjerat, rreth 6.5%.

Ndërkohë që Ujori është vlerësuar si shenja më seksuale. Mirëpo përsa i përket tradhtisë, nuk mund t’i fajësosh këto shenja, përderisa zgjedhjet e tyre ndikohen nga yjet, megjithatë nëse keni partnerin apo jeni një shenjë tradhtare, bëni kujdes!

Burimi: Living

15/10/2017