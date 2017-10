Burri nga Lezha tenton vetëvrasjen

Jera Gega

për “Lajm-Shqip”

Kërkon të takojë kryeprokurorin e Tiranës, zbret nga vinçi 35-vjeçari

Djali që shikoni në foto është personi që donte të hidhej pak para disa minutash ndërsa ka qenë policia që pas negociatave i ka dhënë fund kësaj tentative. Ka zgjatur rreth një orë kërcënimi me hedhje nga një vinç i lartë pranë Pallatit të Operës dhe Baletit në Tiranë. Një person nga Lezha, i quajtur Saimir Zalli, kërkoi të takohej me Prokurorin e Tiranës, për t’i komunikuar diçka. Policia dhe forcat zjarrfikëse shkuan në vendin e ngjarjes, duke rrethuar zonën. Ashtu sikurse në raste të tjera, edhe në këtë rast, nuk pati pasoja dhe kërcënuesi zbriti pas negociatave me policinë.

Pas komunikimit dhe negociatave me policinë, burri 35 vjeç, ka zbritur nga mjeti i lartë. Ai do të shoqërohet në polici ku edhe do të japë sqarimet nevojshme se përse ndërmori këtë rrugë. Në vendin e ngjarjes shkoi edhe drejtori i Policisë së Tiranës. Ende nuk dihen arsyen konkrete që pse ai hipi në vinçin e lartë që përdoret për ngritjen e materialeve ndërtuese. Ishin qytetarë pranë vendit të ngjarjes, ata që lajmëruan policinë. Ky nuk është rasti i parë dhe në rastet e mëparshme, personat kërcënues kanë zbritur pas negociatave me policinë.

