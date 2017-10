Gjyqi për zbardhjen e ekzekutimit barbar të Gazmend Çollakut, drejt dështimit

Jera Gega

për “Lajm-Shqip”

Akt-ekspertimet e analizave të ADN-së nxjerrin bllof prokurorinë dhe policinë: Njollat e gjakut në fashetat e duarve tw viktimës nuk janë të njëjta me ato të të akuzuarit Denis Shtraza!

Pas një sërë dëshmish që janë kundër njëra-tjetrës, pas një sërë aktesh ekspertimi që nuk japin asnjë të dhënë shkencore që lidhet me kampionët e përftuar nga i akuzuari për vrasjen e Gazmend Çollakut në fillimvitin e 2016-s, tashmë duket se akti barbar ndaj tij do të ngelet pa asnjë autor, shkak, as motiv. Nëse arrihet të lirohet Denis Shtraza nga akuzat me anë të analizave shkencore që kanë kërkuar avokatët e tij në proces, atëherë i bie që gjithë procesi hetimor dhe ai gjyqësor të dështojë e mbi të gjitha një prej ngjarjeve të rënda të ndodhura në dekadën e fundit të mbetet pa autor.

Kështu sipas të dhënave që vijnë nga gjykata mësohet se tashmë pritet vetëm edhe një video-konferencë me ekspertët gjermanë që janë marrë me lëvizjen e mjetit që ishte në pronësinë e të ndjerit, Ervin Dalipaj, për të mësuar ndonjë të dhënë që mund të shpëtojë procesin, ndonëse mbrojtja është e bindur që klienti i tyre është i pafajshëm dhe i papërfshirë në atë histori.

Akt-ekspertimi

Në Gjykatën e Krimeve të Rënda është paraqitur sot akt ekspertimi i analizë së ADN-së kryer në kuadër të zbardhjes së vrasjes së Gazmend Çollakut, ngjarje për të cilën po gjykohet i vetëm Denis Shtraza. I riu nga Durrësi, ka qenë dhe është i vetmi i akuzuar për rrëmbimin, masakrimin dhe vrasjen e mikut dhe shokut të tij. Në akt ekspertimin e siguruar “lajm-shqip.com” arrihet në konkluzionin se kampioni i pështymës që i është marrë Denis Shtrazës ndryshon nga kampioni gjenetik i përfituar nga gjaku i viktimës që u gjet në fashetat plastike me të cilat i ishin lidhur duart.

Ky fakt tashmë ngre dyshime të forta për përfshirje të personave të tjerë në këtë ngjarje, persona që tashmë nuk janë më të paktën Shtraza, ndonëse me të nën akuzë fillimisht ishte edhe ish-zyrtari i policisë, Ervin Dalipaj, i cili ra në një pritë të ngritur kohë më parë në “Katër rrugët” e Shijakut!

Nga dokumentet e zbardhura tashmë bëhet me dije se “Nga gjaku marrë me tampon në dorezën e tapicerisë së bagazhit, në ambalazhin plastik dhe në çantën e zezë (prova materiale 1,2,3) objekte të këtij ekspertimi marrë gjatë këqyrjes së automjetit tip ‘Benz Mercedez’ me targa AA 671MZ, u përfitua i njëjti profil human i plotë, i seksit mashkull me karakteristikat e përshkruara në akt-tabela, i cili është i ndryshëm nga profili gjenetik i përfituar nga kampioni i gjakut marrë nga dy epruveta kufomës së shtetasit Laert (Gazmend) Çollaku”,- thuhet ndër të tjera në akt ekspertizën që u paraqit në gjykatë ditën e sotme.

