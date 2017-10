Fotoja e Luan Ramës së LSI me Putin entuziazmon militantët: Le të plasë Edi, por a është ky një skandal diplomatik?

Ylli PATA

Per “Lajm-Shqip”

Një foto e numrit dy të LSI-së, Luan Ramës me presidentin rus Vladimir Putin ka “trimëruar” përkrahësit e LSI-së që duket kanë gjetur një “strehë ndërkombëtare” për reagimet folklorike siç ndodh në Shqipëri për të gjetur aty këtu, një atu për veprimet e brendshme.

Nënkryetari dhe kreu i grupit parlamentar të LSI-së Luan Rama, ka marrë pjesë në punimet e Unionit Ndërparlamentar Botëror, një organizatë ndërqeveritare pa asnjë rëndësi reale, të cilën kreu i kremlinit e ka realizuar në qytetin e tij ku ka qenë edhe kryebashiak, për të promovuar ndërkombëtarisht Rusinë por edhe për të dhënë një mesazh politik në një auditor ndërkombëtar.

Në këtë auditor, që normalisht nuk ka marrë pjesë asnjë figurë rilevante perëndimore, ylli i shfaqes ka qenë natyrisht Vladimir Putini.

Dhe në këtë atmosferë frenezie, ku parlamentarë nga vendet aziatike dhe ato të botës së tretë shtyheshin që të gjenin lirë “Carin rus” për të bërë një selfie, ka qenë me fat ai-politikani shqiptar Luan Rama, një nga krerët e LSI-së, partia e të cilit në të kaluarën është përfolur për qëndrime proruse.

Por kjo nuk ka kompleksuar fare as drejtuesin e deputetëve të LSI-së e as përkrahësit e kësaj partie që përgjithësisht identifikohen në rrjetet sociale me foton e Imam Aliut, që bektashinjtë e paraqesin si ikonë gjithandej.

Vetë Luan Rama, i ka dhënë një notë narrative, madje tejet protokollare, fatit të tij apo momentit të fotos me kreun e Kremlinit.

“Shën Petërsburg: me Presidentin e Federatës Ruse, Vladimir Vladimiroviç Putin, në qytetin e tij të lindjes, pas seancës solemne të Asamblesë së Përgjithëshme të Unionit Ndërparlamentar”, shkruan Luan Rama.

Por për përkrahësit e tij, kjo është një “hakmarrje politike”. “Po u çmendkërka Rama”, thotë njëri që duket se e ka fjalën për kryeministrin.

Por këtu çështja është pak më shumë se një tifozeri e çastit, pasi përbën një sjellje politike të një figure mjaft të lartë të partisë së dytë opozitare në vend.

Një foto edhe selfie e çastit, më shumë se një sjellje e çlirët është edhe moment politik. Një foto me Presidentin rus Vladimir Putin, edhe pse nuk mund të ketë asgjë negative, përbën gjithsesi një fakt jo pak të rëndësishëm politik.

Që në fund të fundit ja vlen të komentohet, edhe pse me masë. Luan Rama, kreu i një force politike të një shteti të NATO-s ka dalë si adhurues me një lider të një vendi që është në konflikt me NATO-n.

Me Putin takohet edhe Aleksandër Vuçiç, por e ka aleat. Takohet edhe Donald Trump, porn ë pozita krejt të tjera. A nëse Putin do ta priste Luan Ramën, përkatësisht kreun e delegacionit shqiptar në Shën Pjetërsburg, në një audiencë edhe pse 5 minutëshë, pas kalimit nga kanalet diplomatike, kjo do të ishte një vlerësim i rëndësishëm për delegacionin shqiptar nga vendi pritës që nuk është gjë e vogël por Rusia e rëndësishme.

Por në këtë rast, kemi të bëjmë me një sjellje prej adhuruesi të Luan .M Ramës, që ka shumë gjasa të prodhojë diskutime politike në ditët që vijojnë. Dhe këtë Luan Rama ka shumë gjasa ta dijë mirë dhe ndoshta e ka provokuar. Fundja, nëse do ta kishte thjesht foto private, pse e bëri publike?!

16/10/2017