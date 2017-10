“Guide” e qyteteve universitare

Drejtësia, infermieria dhe mësuesia janë programet e studimit më të synuara nga studentët e rinj të universitetit publik të Durrësit, në këtë vit të ri akademik.

Me një histori vetëm 11-vjeçare, universiteti “Aleksandër Moisiu” është kthyer në një nga më të preferuarit institucione të arsimit të lartë në vend. Në këtë fillim të vitit të ri akademik UAMD numëron 2579 studentë të rinj, numër ky që pritet të rritet në ditët e ardhshme me plotësimin e kuotave të lira. Fakulteti i Edukimit dhe ai i Shkencave Politike-Juridike janë më të preferuarit nga studentët. Nëse një vit më parë ky universitet publik kishte afro 700 kuota të lira në çeljen e vitit akademik, ky tetor e gjen universitetin me një numër të kufizuar vendesh të lira, pasi 98% e kuotave janë plotësuar.

Rektorja e këtij universiteti Kseanela Sotirofski duke i uruar një vit të suksesshëm akadamik studentëve, por edhe stafit akademik ndalet dhe te kuotat e lira. Ajo deklaron se janë vetëm 183 kuota të lira të mbetura, ndaj të parregjistruarit duhet të nxitojnë pasi deri më 24 tetor duhet të ketë përfunduar rregjistrimi dhe plotësimi i kuotave të lira nga maturantët aplikues në universitete. Kuotat e lira në këtë universitet do të plotësohen përmes heqjes nga lista të maturantëve fitues të parregjistruar dhe ngjitjes në listë të kandidatëve jofitues. Në degën e drejtësisë ka mbetur vetëm një kuotë e lirë, degët e infermierisë së përgjithshme dhe mamisë nuk kanë asnjë kuotë të mbetur. Gjithashtu, edhe programet e studimit në gjermanisht, anglisht, histori, bankë-financë, teknologji automobilash etj. nuk kanë kuota të lira.

Ndërkohë pjesa më e madhe e kuotave të lira në Universitetin e Durrësit i përkasin programeve të studimit matematikë informatikë (32 kuota të mbetura), menaxhim turizëm arkeologjik (16 kuota), menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (23 kuota), menaxhim hoteleri-restorant (24 kuota), si dhe menaxhim ndërtimi (12 kuota).

Këtë vit akademik UAMD ka çelur dyert për afro 18 mijë student në të gjitha ciklet e studimit, duke u shndërruar në një nga universitetet më të rëndësishëm në vend dhe i vetmi i drejtuar nga një rektore grua, që ka në vizionin e saj jo vetëm rritjen e kapaciteteve të universitetit përmes ngritjes së kampusit universitar që do t’i përgjigjet numrit të lartë të studentëve, po dhe rritjes së cilësisë së ofruar përmes kurikulave akademike dhe stafit të rekrutuar.

Sejdini përshëndet studentët në nisjen e vitit të ri akademik.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit ka hapur dyert sot për 10 mijë studentë, 2 mijë prej të cilëve për herë të parë, në vitin akademik 2017-2018. Kryetari i Bashkisë, Z. Qazim Sejdini , i pranishëm në ceremoni u uroi mirëseardhjen në qytet studentëve të rretheve të tjera.

Me siguri i këni vënë re ndryshimet e mëdha që pëson qyteti vit pas viti, tha Sejdini, por ne do të punojmë edhe më shumë për ta përmirësuar më tej, për ta bërë edhe më të bukur, edhe më të jetueshëm, jo vetëm për qytetarët tanë, por edhe për ata që zgjedhin të edukohen në qytetin e arsimit dhe dijes.

Studentët janë pjesa më vitale e qytetit, theksoi Kryetari i Bashkisë, janë pjesa më e bukur që fal gjallëri dhe gëzim.

Në fjalën e tij Kryetari i Bashkisë nuk la pa përmendur vlerat e universitetit të Elbasanit, një universitet, i cili falë punës së shkëlqyer të stafit akademik, u rendit një ndër universitetet më të mira në vend në procesin e akreditimit.

Universiteti “Aleksandër Xhuvani përbëhet nga pesë fakultete ku numërohen 39 programe të ciklit të parë Bachelor, 46 programe master, prej të cilave 29 profesional dhe 17 shkencor dhe dy programe të ciklit të tretë doktoraturë.

Korçë viti i ri akademik, 1600 studentë të rinjë në Universitetin Fan S Noli

Korçë nis viti i ri akademik 2017-2018 në Universitetin “Fan S. Noli”.

4500 studentë ulen në auditor këtë vit akademik .

Janë 1600 prej tyre për herë të parë në programet Bachelor dhe Master.

Rektori i Universiteti Ali Jashar uroi studentët : Universiteti i Korçës ndër të parët universitete të akredituar . Për këtë vit janë plotësuar kuotat e mjaftueshme për të mbajtur të hapura të gjitha degët e studimit.

Zevendeskryeministrja Mesi “bekon” nisjen e vitit te ri akademik ne “Luigj Gurakuqi”

Zevendeskryeministrja Senida Mesi në nisje të vitit akademik në Universitetin “Luigj Gurakuqi” ka deklaruar se qeveria do të krijojë kushte bashkëkohore për studentët.

‘Një përshëndetje e vecantë për studentët që ulen për herë të parë në auditore. Reforma ne universitet këtë vit ka treguar veten. Më në fund prevalon meritokracia. Do të krijojmë kushte bashkëkohore për studentet. Eksperienca ime si pedagoge më ka ndihmuar të di problemet e do të punojmë t’i zgjidhim. Lidhja e veçante me Shkodrën qytetin tim, do të jetë një shtyse më shumë. Duke shfrytëzuar praninë e vendoreve, jemi të gatshëm për bashkëpunim e mbështetje. Vit te mbare te gjithëve’ u shpreh ajo.

Këtë vit në auditore ulen për herë të parë 1380 studentë te ‘Luigj Gurakuqi’ në Shkodër.

Rama apo Bushati, kush e përzgjodhi Artemis Dralon si zv.ministre e Jashtme?

Në ceremoninë e organizuar sot në Universitetin “Eqrem Çabej”, me rastin e nisjes së vitit të ri akademik, krahas të tjerëve ka përshëndetur edhe Artemis Dralo, e cila prej pak ditësh është emëruar në postin e zv.ministres së Jashtme.

Gjatë fjalës së saj Dralo u shpreh se në atë detyrë e ka përzgjedhur ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, duke lënë kështu të kuptohet se nuk ka qenë Kryeministri ai që e propozoi.

‘Si zv.ministre e Jashtme më lejoni t’ju jap përshëndetjet e mia nga Ministri i Jashtëm, i cili padyshim më ka përzgjedhur për të qenë në krah të tij dhe për mua është nder si për universitetin ashtu dhe për qytetin tim’, tha Dralo përballë studentëve dhe ish kolegëve të saj.

Ndërkohë në shtator të këtij viti, përpara se të zyrtarizohej emërimi, Dralo shprehej te bashkëpunëtorë dhe kolegë të saj, se ka qenë Rama ai që i kishte premtuar postin e zv.ministres së Jashtme dhe jo Ditmir Bushati. Aq më tepër që me këtë të fundit nuk kishte njohje apo relata të mëparshme.

Përshëndetje e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Roland Zisi me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2017-2018

Të nderuar studentë dhe pedagogë!

Të nderuar familjarë të studentëve!

Të nderuar qytetarë vlonjat dhe rajonit!Në datë 16 tetor 2017, si në gjithë universitetet e tjera të vendit edhe në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë starton viti i ri akademik 2017-2018.Duke shfrytëzuar këtë rast, kam kënaqësinë dhe privilegjin t’Ju përshëndes të gjithëve dhe t’Ju dërgoj urimet më të ngrohta për një vit shkollor të mbarë dhe të frytshëm.Viti akademik 2017-2018 fillon me një lajm të shumëpritur për studentët, pedagogët dhe opinionin e gjerë: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, qysh prej datës 21 shtator 2017 është një universitet i akredituar, me afat 3 vjet, në bazë të vendimit të Bordit të Akreditimit pranë ASCAL-it (Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë). Ky fakt bën krenar të gjthë ata që kanë kontribuar ndër vite për të mbërritur në këtë vlerësim të merituar: gjeneratat e studentëve, pedagogëve, drejtuesve, organeve kolegjiale dhe opinionit të gjere publik që mbështet vijimisht këtë institucion, qoftë edhe përmes vërejtjeve dhe sugjerimeve konstruktive. Viti akademik 2017-2018 është një periudhë sfidash dhe detyrash të rëndësishme që lidhen me reflektimin tonë ndaj sugjerimeve dhe rekomandimeve të lëna nga ekspertët britanikë të akreditimit, Bordi i Akreditimit por edhe nga refleksionet e stafit të nxjerra nga analizat periodike të punës së tyre. Ne kemi garancinë dhe sigurinë se secili nga ne studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë do të përmbushë detyrimet e veta, në funksion të kryerjes së një vargu reformash të rëndësishme dhe të domosdoshme me qëllim konsolidimin e standarteve të arritura. Një përshëndetje dhe urim të veçantë rezervoj për studentët e vitit të parë. I falenderojmë ata dhe familjet e tyre duke i siguruar se kanë bërë zgjedhjen më të mire që kanë preferuar të studiojnë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në auditoret e të cilit do të gjejnë atë që ata kanë ëndërruar dhe parashikuar. Mbështetja jonë për realizimin e ëndërrave të tyre do të jetë e përditshme dhe cilësore. Suksese dhe mbarësi në këtë vit të ri akademik, të nderuar studentë dhe pedagogë,!

Rama i zhgënjyer nga Universiteti Bujqësor: Më shumë kafene se salla, katrahurë

Për vitin e ri akademik, kreu i qeverisë Edi Rama, ka zgjedhur që të urojë të gjithë studentët nga Universiteti Bujqësor i Kamzës.

Në fjalën e tij Rama, theksoi se ky Univëersitet do të ketë ndryshime të mëdha, duke nisur që nga territori përreth tij.

“Zgjodhëm ta uronim fillimin e vitit të ri shkollor, në këtë universitet pasi dëshirojmë që këtu të vazhdojmë t’i hapim rrugë një procesi transformimi rrënjësor. Transformim themelor përtej këtyre mureve. Bashkë me disa pedagogë vizituam kantierin e universitetin.

Pedagogët janë të kënaqur, unë jo shumë, pasi ka ende shumë punë për t’u bërë. Bindja ime është që modeli më i shkëlqyer i një hapësire ku mësohen të gjithë elementet e kësaj fushe. Do jetë një oaz i mrekullueshëm ku natyra dhe e gjithë infrastruktura të jetë në harmoni të plotë.

Këto fjalë mund të tingëllojnë utopi, por ju siguroj se studentët që janë sot në vitin e parë, do e shohin që këto fjalë do të transformohen në realitet. Përpara një viti ishim këtu dhe s’u besoja syve se çfarë katrahure ishte kjo hapësirë. Me një ndërhyrje të parë është krijuar një bazë për të vendosur rregull. Nuk do ketë asnjë aktivitet nëse nuk është në harmoni me ato të studentëve. Këtu nuk mund të ketë më shumë makina se njerëz.

Këtu nuk mund të ketë makina që vendosin të parët mbi njerëzit, apo nuk mund të ketë më shumë kafene se aula. Këtu nuk mund të ketë një udhëkryq, këtu duhet të ketë vetëm studentë. Nuk mund të hy dhe të dalë askush këtu si të dojë. Këtu ka shumë për të bërë. Këtë territori ta kthejmë në një oaz”, tha Rama.

16/10/2017