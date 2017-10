Projektori i Sony kthen sipërfaqet në ekrane me prekje

Projektori eksperimental i Sony, I cili kthen sipërfaqët në ekrane me prekje së shpejti do të dalë në tregun amerikan

Ka ardhur koha që ti ktheni dyert, muret dhe cdo sipërfaqe tjetër në ekrane me prekje. Projektori Xperia Touch u prezantua nga Sony shkurtin e kaluar gjatë konferencës botërore të telefonëve. Së shpejti do të dalë në shitje në tregun amerikan. Cmimi I tij mendohet të jetë 1699.99$.

Vendet ku do të ofrohet do të jenë në dyqanet T-Mobile në Cikago, Los Angelos, Majami. Gjithashtu dhe ne dyqanet Sony Square në New York do te behet prezantimi i tij.

Sipas prodhuesit të këtij projektori, Xperia Touch do ti shërbejë të gjithë familjes. Përdoruesit mund të shfaqin kalendarin e eventeve, motin dhe tabelat e shënimeve. Cdo pjesëtar mund të lërë shënimet e veta dhe gjithë familja ti shohi. Ata gjithashtu mund të aksesojnë videot në Skype dhe të dërgojnë mesazhe. Pajisja ka një kamer rreth 13 megapixel.

Projektori përodri sistemin Android Nougat, kështu që mund të bëj cdo gje si një tablet Android. Kjo përfshinë navigimin në internet, hapja e videove dhe shkarkimi I aplikacioneve nga Google Play Store. Sipas Sony mund ta vendosni në punë duke e lidhur me një fishë USB në një nga portat e tij.

aitc.org.al

16/10/2017