Nga Mentor KIKIA: Shoqëria dhe media të “droguara” nga politika

Organizatorët e festivalit të filmit mjedisor u zhgënjyen shumë këtë vit si pasojë e pjesëmarrjes së pakët të qytetarëve dhe vëmendjes edhe më të pakët të medias, në eventet e organizuara në mjedise publike për shfaqejen e filmave, edhe pse ata ishin të një cilësie vërtet të mirë. Një nga anëtarët e stafit sygjeroi me ironi, se për të tërhequr audiencën, para çdo filmi mjedisor, duhet të shfaqim 5 minuta një “film” dokumentar me protagonistë Ramën, Bashën dhe Tahirin. Ironia në fakt ka qenë dikur një eksperiencë reale. Në kohën e komunimzit, para çdo filmi artistik në kinema, shfaqej një film dokumentar për partinë. Ishte si një lloj detyrimi për ta parë. Ishte një lloj marketimi që regjimi i kohes i bënte vetes, duke ia shitur me pahir shoqërisë imazhin e tij.

Por, ndërsa atëkohë politika ofrohej si pjesë e garniturës, tashmë ajo është artikulli kryesor në menu. Në çeljen e festivalit të filmit mjedisor, ishte i pranishëm edhe Ministri i Mjedisit, z.Blendi Klosi. Ajo që pashë në disa edicione lajmesh ishte vërtet e habitshme. Gazetarët kishin referuar vetëm atë që pohoi ministri Klosi, duke mos thënë madje asnjë fjalë për festivalin e filmit mjedisor. Madje, edhe më tej, duke “saktësuar” se këto deklarata zoti ministër i kishte bërë në një konferencë!!!. Aq shumë është e afektuar media dhe shoqëria ndaj politikës saqë në çdo aktivitet që zhvillohet, mediat e përqëndrojnë vëmendjen vetëm tek politikanët apo zyrtarët që marrin pjesë, pa iu referuar fare çështjes që diskutohet aty.

Nuk mund të themi me saktësi, nëse ne si shoqëri kemi fituar varësi nga politika, apo politika na është imponuar deri në këtë shkallë sa të na duket nevojë jetike. Aktualisht televizionet shqiptare prodhojnë rreth 25 emisione “debate” në javë, të cilët në masën 95% i dedikohen politikës.

Duhet të jetë shënuar një rekord që gjatë një jave të 25 emisionet kanë trajtuar vetëm çështjen “Tahiri”, duke eklipsuar çdo problem tjetër. Padyshim që shoqëria është e ngarkuar me probleme të mëdha sociale, ekonomike, mjedisore etj.

Por këto tema frekuentohen pak, ose aspak. Referuar opinioneve të publikuara në rrjetet sociale, njerëzit janë të lodhur nga politika.

Por në media mendojnë se temat e politikës janë ato që tërheqin më shumë audiencë. Ndaj dhe pjesëmarrësit në emisione porositen që të krijojnë polemika mes tyre, për tu bërë më të shikueshëm.

Por, e kujtdo të jetë “përgjegjësia” e këtij realiteti, ai është tregues i një krize të fortë si të shoqërisë ashtu dhe të medias.

30/10/2017

