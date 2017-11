Niko Peleshi: Drejtoria e Bujqësisë do të shkrihet dhe do të riorganizohet

Niko Peleshi: Drejtoria e Bujqësisë do të shkrihet.

Njësoj si shefi i tij i ekzekutivit, që shkriu dje gjithë prefektët edhe Peleshi tha se në Drejtoritë e Bujqësisë në Tiranë dhe rrethe do të vendosen njerëz të rinj.

Drejtoritë e Bujqësisë do të shkrihen dhe do të riorganizohen pasi nuk e kanë bërë punën si duhet. Do jetë një shërbim kombëtar që në bashkëpunim me me Universitetin Bujqësor të Tiranës të hartojmë module trajnimi për ekstensionistët, me qëllim që këto shërbime t’i organizojmë.