Nisin hetimet për përgjegjësen e postës, për çdo pensionist merrte…

Policia e Korçës ka filluar hetimet në gjëndje të lire për drejtuesen e nje zyre postare ( për më shumë lexo këtu ), pasi dyshohet se ka përvetësuar një shumë të konsiderueshme monetare nga sherbimi ndaj pensionistëve. Sipas këtij burimi, mësohet se akuzohet për vjedhje me shpërdorim të detyrës përgjegjësja e Zyrës postare në Velitërnë të Korçës, me inicialet A.S, 35 vjeç.

Nga verifikimet e para të policisë, bëhet e ditur se përgjegjësja e Zyrës postare ka kryer veprime në kundërshtim me ligjin, duke përvetësuar lekë nga tarifat e shërbimit të pensioneve. Sipas hetimeve të para të policisë, përgjegjësja e Zyrës postare, përvetësonte nga çdo pensionist një shumë prej 100 lekë të reja me pretendimin se kjo e ardhur do të shkonte për shërbimin e sigurisë dhe dërgimin e pensioneve në shtëpitë e pensionistëve.

Procedimi penal ka filluar pas ankesave të vetë pensionistëve që ky kontribut i tyre nuk është kthyer asnjëherë si shërbim shtesë nga Zyra postare, por është përvetësuar nga përgjegjësja e kësaj zyre.

24.10.2017