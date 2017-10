Një trend i ri po i bezdis serbët: Trokasin, largohen dhe lënë një paketë para derës.

Kohët e fundit, njerëzit kanë më shumë gjasa të lënë këlyshët, apo edhe macet e tyre para derës së dikujt tjetër, me shpresën se pronarët e rinj do të kujdesen më shumë për ta.

Prapëseprapë, kjo ide nuk u ka pëlqyer të gjithëve në Serbi, përcjell Telegrafi.

Njëra ndër ta është edhe Mariana, e cila ka bërë të ditur se një gjë e tillë i ka ndodhur asaj.

Sipas mediave serbe, një numër në rritje i qenve dhe maceve të braktisura po bëhet një problem serioz, ndërsa të gjitha shoqatat apelojnë për pronësi të përgjegjshme.

Në qytetin e. Gjilanit shqiptarët ishin të gëzuar më hyrjen e trupave të. NATO duke brohoritur për ardhjen e trupave të. NATO dhe largimin e

serbët

, fmimages.net sjell momentin kur shqiptarët shihen duke u përleshur më serbët.

Shqiptarët fillojnë të sulmojnë. Një makinë serbe, dhe ku fillon. Përleshja mes shqiptarëve dhe serbëve, kurse një serb nxjerrë një pistoletë duke e drejtuar në drejtim të shqiptarëve. Ndiqni Pamjet më poshtë:

Doganierët në bashkëpunim me.

Policinë

në anën hyrëse të vendkalimit kufitar. Gradina kanë tentuar bartjen e devizave të palajmëruara me vlerë prej 260,000 euro. Në orët e hershme të mëngjesit në kontrollë të rregullt është lajmëruar 30 vjeçari, me nënshtetësi. Gjermane me prejardhje turke me. Mercedes me targa të Gjermanisë.

Ai po udhëtonte me një person tjetër 70 vjeçare, me shtetësi turke i cili kishte leje qëndrimi dhe djalin e tij 35 vjeçar, shtetas të Gjermanisë.

Edhe pse udhëtarët kishin. Deklaruar se nuk kanë asgjë për të deklaruar. Për kontrollë, gjatë kontrollimit të detajuar të veturës, në çantën e dorës për femra. Cila ndodhej ndërmjet ulëses së shoferit dhe pasagjerit janë gjetur 125.000 euro të mbështjellura me. Foli alumini.

Kjo ka qenë edhe arsyja për kontrollim personal të 70 vjeçares, e cila në rrobat e brendshme kishte fshehur edhe 141,000 euro.