Njihuni me algoritmin që identifikon njerëzit me prirje vetvrasëse

Njihuni me algoritmin që identifikon njerëzit me prirje vetvrasëse

Shkencëtarët kanë ndertuar një program kompjuterik bazuar ne nje algoritem për të identifikuar njerezit me mendime vetëvrasëse bazuar në skanimet e tyre të trurit.

Studimi është ende në hapat e parë të tij, por metoda mund të përdoret ne te ardhmen për diagnostikimin e kushteve të shëndetit mendor, thonë studiuesit.

Pothuajse një milion njerëz në mbarë botën vdesin nga vetëvrasjet çdo vit dhe parashikimi i vetëvrasjes mbetet i vështirë, veçanërisht për shkak se njerezit ndjehen të parehatshëm duke folur për këtë çështje.

Në një studim të botuar sot në revistën Nature Communications, hulumtuesit vëzhguan aktivitetin e trurit të dy grupeve të të rriturve – një që kishte mendime vetëvrasëse dhe një që nuk e kishte – ndërsa ata mendonin për fjalë të tilla si “e keqja” ose “lavdërimi”.

Këto të dhëna u kapen nga një algoritëm që arriti të parashikonte se kush kishte mendime vetëvrasëse me saktësi 91%. Gjithashtu parashikoi nëse dikush kishte tentuar vetëvrasje para me saktësi 94%.

Algoritmi nuk është i përsosur – dhe duhen shume prova mjekësore. Gjithashtu mund të mos përdoret gjerësisht pasi skanimet e trurit janë të shtrenjta.

Tridhjetë e katër vullnetarë morën pjesë në studim: 17 me mendime vetëvrasëse dhe 17 pa keto mendime.

Vullnetarët lexuan 30 fjalë që ishin pozitive (“lumturi”), negative (“mizori”) ose lidhur me vdekjen (“vetëvrasjen”) dhe mendonin për kuptimet ndërsa kalonin një lloj skanimi të trurit të quajtur fMRI.

Sa herë që mendojmë për një temë të caktuar, neuronet tona reagojne në një mënyrë specifike.

Neuronet tuaja mund të reagojne në një model për fjalën “çekiç”, dhe në një model tjetër për fjalen”qen”. Modelet e matjes si kjo janë më të sakta se sa studimet e tjera të trurit që shikojnë vetëm në rajonin e trurit të përgjithshëm që aktivizohet.

Studiuesit zbuluan se reagimet per gjashtë fjalë – “vdekja”, “probleme”, “pa lumturi”, “mirë”, “lavdërim” dhe “mizori”, treguan dallimet më të mëdha mes dy grupeve të pjesëmarrësve.

Për çdo fjalë të dhënë, ata regjistruan ne program cilat modele të aktivizimit nervor erdhën nga cili grup. Pastaj, u dha atyre rezultatet e personit të zhdukur dhe kërkoi algoritmit të parashikonte se në cilin grup i përkiste. Programi gjeti pergjigjen e sakte ne 91% te rasteve.

Në një eksperiment të dytë, shkencëtarët përdorën të njëjtat metoda për të dalluar njerëzit që kishin tentuar të bënin vetëvrasje nga ata që nuk kishin, këtë herë me saktësi 94%.

Ekziston një bazë biologjike për çdo aspekt të jetës sonë mendore. Pyetja është nëse bazat biologjike për këto gjëra janë mjaftueshëm të arritshme nga fMRI për të zhvilluar një test të besueshëm që mund të përdoret në një mjedis klinik. Saktësia e rezultateve mund të jetë i lartë, por në mënyrë që programi të jetë i dobishëm në një mjedis klinik dhe të justifikojë çdo lloj ndërhyrjeje mjekësore, do të duhej të ishte në thelb i përsosur.

Në të ardhmen algoritmi mund të përdoret për të diagnostikuar njerëzit me mendime vetëvrasëse, ose edhe për të kontrolluar nëse trajtimet për çrregullime psikiatrike po funksionojnë. Për të përmirësuar saktësinë e algoritmit, do të duhen të bëhen më shumë kërkime me më shumë vullnetarë, dhe gjithashtu do të përpiqen të bënte dallimin midis njerëzve që janë diagnostikuar me çrregullime të veçanta psikiatrike.

1.11.2017

Burimi: Aitc.org.al