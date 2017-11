Offshoret / Dokumentet e “Paradise Papers”, të ligjshme apo jo?

Offshoret

Dokumente të “Paradise Papers” hedhin dritë mbi aktivitetet tatimore të politikanëve dhe disa prej njerëzve më të pasur në botë.

Por, tani duket se shumica e pyetjeve të ngritura janë më tepër etike se sa ligjore.

Në fillim ishte “Panama Papers”dhe tani është “Paradise Papers”.

Historia është hapur mirë dhe jepet si e vërtetë në botën ekzotike.

Por me hije të llogarive offshoreve, ku firmat u shërbejnë disa prej klientëve më të pasur dhe më të fuqishëm në botë.

Zbulimet masive të “Paradise Papers” duke detajuar disa nga metodat e shmangies së taksave jashtë offshoreve të përdorura nga disa prej kompanive dhe individëve më të pasur dhe më të fuqishëm të botës, pasqyrojnë rrjedhjet në “Panama Papers” të prillit 2016.

Ashtu si me rrjedhjen dramatike të të dhënave për “Panama Papers”, historia e “Paradise Papers” do të dominojë agjendën e lajmeve për javë dhe muaj.

Si dhe do të sjellë vështirësi në hetimin dhe investigimin për njerëzit dhe firmat e përdorur offshoret për mbajtjen e sekreteve dhe pasuritë e tyre jashtë rrezikut.

Por nga ajo që do të zbulohet, sado befasuese të jetë, a është ajo në të vërtetë e paligjshme? A do të lindin pyetjet që thonë se kjo ka të bëjë më tepër të etikën dhe të moralin, sesa me drejtësisë dhe me zbatimin e ligjit?

A është ligji diçka idiote?

“Panama Papers” ka punuar për të fshehur paratë dhe për të bërë investime atje ku nuk ka informacione për tregun.

Implikimet ishin të përhapura dhe ende janë në zhvillim. Megjithatë, siç u shpreh atëherë, Presidenti amerikan Barak Obama, duke thënë:

“Nuk ka dyshim se problemi i shmangies globale të taksave në përgjithësi është një problem i madh. Problemi është se shumë gjëra të tilla janë ligjore dhe jo të paligjshme”.

Shumat e zbuluara në media, mbi atë që është bërë publike dhe mbi ato që do të zbulohen, por edhe mbi gënjështrat, janë të pa përfillshme, por për shumicën janë edhe të pamoralshëm dhe jo etike.

Pyetja në këtë rast:

A është jetike?

Merrni shqyrtim atë që është publikuar deri më tani.

Po, rreth 10 milionë dollarë të parave të Mbretëreshës Elizabeth II janë investuar në kompani në Ishujt Kajman dhe Bermuda.

Por ende nuk ka asnjë sugjerim apo indicie se ligji është thyer.

Gjithashtu, lajmi se Stephen Bronfman, këshilltar i ngushtë i kryeministrit kanadez Justin Trudeau, ndihmoi të lëvizë miliona dollarë në llogaritë dhe fondet në kompanitë offshore, është një çështje e etike më shumë se çdo gjë tjetër.

“Panama Papers” trazoi shumë ujëra dhe bëri që të ngrysen disa fytyra të buzëqeshura dhe t’i japë një goditje figurës politikanëve, duke nisur nga Barack Obama në David Cameron.

“Paradise Papers” ka filluar të nxjerrë fytyrat e disa politikanë anembanë botës. Retorika e cila thotë “diçka duhet bërë” sepse kjo gjë ka gjasa të vazhdojë.

Megjithatë, ndërsa pjesa më e madhe e asaj që zbulohet përmes rrjedhjes së të dhënave është komprometuar në mënyrë etike, morale dhe politike, deri tani nuk është zbuluar është shumë e paligjshme.

Parajsa të taksave në offshore janë një pjesë e pranueshme e jetës dhe vetë fakti i ekzistencës së tyre të vazhdueshme për dekada është provë e kësaj.

07.11.2017

