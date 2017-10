Policia në aksion-Operacion policor në 6 qarqe, disa të arrestuar, kapen armë e drogë

Policia e Shtetit ka ndërmarrë një operacion masiv të shtrirë në 5 qarqe të vendit për goditjen e grupeve me aktivitet kriminal.

Drejtori i Rendit Publik në Policinë e Shtetit, Albert Dervishaj, në një konferencë për mediat tha se 10 grupe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, janë duke operuar në qytetet e Vlorës, Durrësit, Dibrës, Lezhës, Fierit dhe Elbasanit.

Kontrollet janë ushtruar në akse rrugore, lokale apo ambjente të ndryshme në bazë të informacioneve që disponojnë strukturat vendore të policisë, për mundësinë e zhvillimit të aktivitetit kriminal.

Deri tani policia ka arrestuar 5 persona për armëmbajtje pa leje, drogë dhe të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Në Dibër, u arrestua shtetasi Eduart Havalja, 40 vjeç, banues në fshatin Cërujë-Klos. Arrestimi i tij u bë pasi në banesë i janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 automatik kallashnikov me krëhër, 1 pistoletë tip ‘Beret’, 1 thikë, 3 granata offensive dhe 2 kaseta metalike me rreth 1000 fishekë.

Në Lezhë, nga operacioni u sekuestruan 1 armë zjarri dhe 4 kg lëndë narkotike Cannabis Sattiva, si dhe u arrestuan në flagrancë 2 poseduesit e tyre. Konkretisht, Emiliano Arapi 18 vjeç, banues në Mirditë pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet në banesën e tij, iu gjetën dhe sekuestruan 4 kg lëndë narkotike Cannabis Sattiva e paketuar në qese dhe e futur në një thes sintetik.

Po ashtu u arrestua dhe Rafael Lazri 24 vjeç, banues në Troshan, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar në një lokal iu gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri ‘Glock’ me 27 fishekë si dhe disa doza lëndë bimore e llojit Cannabis Sattiva.

Në Shijak, në një lokal bastesh sportive të marrë me qira nga shtetasi Selman Krasniqi, nga operacioni u kap dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri automatike, tip “Scorpion”, kalibër 7.65 mm dhe 1 krehër me 20 fishekë kalibër 7.65 mm.Shtetasi Selman Krasniqi në momentin që Policia po hynte për kontroll në lokalin e marrë me qira prej tij, ka tentuar të largohet pasi ka hedhur armën e zjarrit, por është ndaluar dhe arrestuar nga forcat e policisë.

Ndërkohë nga shërbimet e Policisë Kufitare Muriqan në Shkodër, është bërë arrestimi me qëllim ekstradimi i shtetasit Arben Elezaj, 45 vjeç, banues në Kodër Kamzë, Tiranë. Ai rezulton person i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Catanzaro/Itali, ka lëshuar urdhërin e arrestit ndërkombëtar dhe ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni”, “Krime ndaj të miturve” dhe “Pjesëmarrje në organizatë kriminale”.

Policia e Shtetit fton çdo qytetar që ka informacion apo konstaton veprimtari antiligjore të telefonojë falas në numrat 112 ose 129, duke u garantuar anonimatin dhe një reagim të shpejtë e të ashpër.

21/10/2017

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.