Te pathenat e orgazmes

Legjenda e pare

Grate nuk kane fantazi te vecanta seksuale

Te gjithe meshkujve u ka qelluar te kene nje “te dashur qe ben biseda ferri”, nje grua argumenti i vetem i bisedave te se ciles ka qene lidhja. Revistat femerore stimulojne pikerisht kete, publikojne gjithmone artikuj qe flasin se si duhet ti shtyjme meshkujt te flasin per ndjenjat. Femrat nuk e kane aspak problem tu tregojne meshkujve se si ndihen. Ndersa, sa i takon seksit, mund te duken me fjalepaka sesa meshkujt: “meshkujt flasin per deshirat e tyre seksuale me teper sesa femrat”, komentojne psikologet.

Ndoshta sepse femrat jane ende te frenuara nga thenie te vjetra te tipit “vajzat e mira nuk e bejne”, gje qe i ndalon te shprehin perpara partnerit ato qe deshirojne. Megjithate, ka femra qe flasin ne menyre te hapur per deshirat e tyre, e megjithate jo me partnerinâ”Nese meshkujt do te degjonin ato qe i rrefejme njera tjetres, do te cmendeshin. E disa te tjere do tja mbathnin”, paralajmeron Laura Rivolta, seksologe ne Milano. Interesante… Por problemi qendron ne piken : si tja besh per te qene ne sintoni. Si tja mbushesh mendjen nje femre qe te ti tregoje ty fantazite e veta seksuale dhe jo mikeshave?

Pergjigjja eshte e thjeshte: duke bere pyetje. Fillo duke i treguar disa nga mendimet dhe fantazite e tua : asgje nuk eshte me e efektshme sesa ky tregim i pikave te tua te dobeta, kjo e ben dike tjeter qe te te hapet me lehte. Eshte e mundshme qe ti mund te gjesh nje aspekt te ri eksitues tek partneri yt, vetem nese ke deshire per te folur me te per fantazite e saj dhe ate c¡¦ka ajo do ndersa beni seks.

Legjenda e dyte

Parapergatitja duhet te zgjase me ore

Ekziston nje gje per te cilen kane rene dakort shumica e femrave: ndonjehere duan ndonje te shpejte. Surpriza e nje seksi te papritur, ne kembe apo ne nje vend te pazakonte, eshte stimuluese per femrat, po aq sa edhe per meshkujt. “Disa meshkuj, duke u perpjekur te jene te ndjeshem dhe te plotesojne nevojat e partneres, mendojne se seksi i shpejte eshte i ndaluar “, thone seksologet. E megjithate eshte e rendesishme te mesohet se edhe femrat e duan nje te shpejte.

Dhe ja dhe nje tjeter shok: kur burrat dhe grate arrijne tek te tridhjetat, ndryshon edhe nevoja dhe deshira e tyre per fazen pergatitore. “Kur kemi pyetur meshkujt nga 35 vjec e lart se cila ishte pjesa me e mire e nje maredhenieje seksuale, paradoksalisht na u pergjigjen: faza parapergatitore”, thote David Quadagno, profesor biologjie ne Angli. “Dhe kur kemi pyetur femrat e se njejtes moshe, jane pergjigjur: raporti”. Kjo varet nga fakti se meshkujt, duke u plakur, kane nevoje per me teper stimul qe te arrijne dhe mbajne ereksionin. Por ben te hidhet poshte edhe nje tjeter legjende mbi seksualitetin femeror dhe hapen mundesi te reja per ti shtuar eksitim jetes seksuale.

“Kur presioni i jetes moderne, zvogelon dritaren e mundesive seksuale, provoni te eksperimentoni nje seks te shpejte, impulsiv dhe rastesor”, sugjerojne seksologet. Berja e seksit, nuk duhet te jete nje ngjarje e programuar dhe qe te zgjase medoemos ne kohe. Pershembull nje cift qe ka femije adoleshente dhe qe nuk ka vend per intimitet, mund ta shpetoje lidhjen duke bere here pas here seks ne banjo. Mjafton te hapni dushin, te ndizni ventilatorin qe te mos degjohen zhurmat e mundshme dhe te beni dashuri shpejt e shpejt. Dhe qe te arrihet te kuptohet se sa e efektshme ka qene faza pergatitore, disa nga rregullat qe meshkujt kujtojne se dine per ta dalluar, nuk jane te mjaftueshme.

Pershembull lubrifikimi [apo mungesa e tij] nuk tregon domosdoshmerisht nese nje femer eshte e gatshme, sidomos me afrimin e menopauzes, kur vagina laget me me vashtiresi. Dhe atehere? Duhet te jeni shume te kujdeshem. Ka shume gjera te tjera qe e tregojne afrimin e orgazmes tek nje femer, i ngurtesosen thithkat e gjoksit, i dridhen pupilat dhe kembet marrin nje pozicion te vecante. Keshtu qe nuk duhet ti zini bese vetem ndryshimit te frymemarrjes. Vetem neper filma sa here e kemi pare qe femrat arrijne te shtiren fare lehte

Legjenda e trete

Permasat nuk kane rendesi

Ndoshta duke u nisur nga e presupozuara ego mashkullore nuk do ta perballoni te verteten : personazhe te kote televizive dhe ca tipa te tjere kane perhapur idene qe permasat nuk kane rendesi. E verteta eshte qe ato kane rendesi, por jo aq sa mund ta mendoni. Praktikisht, nese nje penis i erektuar shkon 12-13 cm nga baza deri ne maje,[qe te ndihesh me mire mund ta masesh nga pjesa e jashtme, keshtu do te perftosh ca centimetra me teper], konsiderohet si mesatar.

Dhe ky eshte nje nga rastet kur fjala “mesatare”, ben vertet pune. Jane te shumta femrat qe shprehin preferencen per penisin me permase mesatare. Sipas mjekeve, kjo preference pergjithesisht shpjegohet me shijet personale, qe nga ato estetike e deri tek shkalla e kenaqesise. Nje tjeter fakt: edhe femrat kane permasa te ndryshme. Disa e kane vaginen me te gjate, te tjerat me te shkurter.

Dhe keshtu, nese nje mashkull eshte i kenaqur qe permamsat e tij jane me te medha sesa mesatarja, mund t¡¦i qellojne femra me vagina me te shkurtra sesa mesatarja. Kjo shtron dy pyetje: si ta kuptoni qe perputheni plotesisht? Dhe mund te beni nese kjo nuk ndodh? Perpiquni te kujtoni dy tre heret e fundit kur keni bere seks dhe perpiquni te kujtoni nese maja e penisit prekte dicka. Ne rast se po, eshte e mundshme qe ju i keni goditur qafen e mitres dhe je “i gjate” per te prekur pikat e saj te nxehta. E nese me pas ajo ankohet per nje ndjesi te pakendshme, ndoshta jeni ca me teper se “i gjate”

Kjo kerkon ca rregullime. Per nje penetrim me pak te thelle, eshte i nevojshem pozicioni klasik [ti lart, ajo poshte], mjeket shpjegojne se ky pozicion funksionon me mire. E nese ne te kundert, nuk ke ndjere asnje lloj rezistence gjate levizjeve, mund te jesh ca me “i shkurter” per anatomine e saj. Pa problem. Ne pozicionin klasik, ngrijani kembet partneres prane kraharorit, ne menyre qe te perfshini gjithe kanalin vaginal. Ne kete menyre do te shfrytezosh ne maksimum gjatesine tende.

Legjenda e katert

Asaj i pelqen vetem bute

Kjo legjende eshte ngritur mbi presupozimin qe femrat jane te ndryshme ne nje menyre te cuditshme, dhe pikerisht per kete, kerkojne me teper kujdes dhe vemendje edhe ne “ato” momente. E verteta perkundrazi, eshte se nuk jane te ndryshme dhe nuk kerkojne ndonje kujdes te vecante, se paku pasi ke hyre ne intimitet me to.

Ne fund te fundit, nga pikepamja seksuale, femrat nuk eshte se jane shume me te ndryshme nga meshkujt, pranojne psikologet. Ashtu si edhe meshkujt shpesh femrat pelqejne nje seks pa perkedheli, shume prej tyre madje pelqejne edhe te kapen me vendosmeri dhe me force nga partneri i tyre here pas here.

Eshte mjaft i perhapur nje mendim se sensualiteti mashkullor eshte brutal. Ne te kundert, seksologet mendojne se seksi, duhet, dhe mund te jete spontan dhe instiktiv nga ana e te dy partnereve.Edhe pse kjo sjell rrezikun qe te dy partneret te mund te veprojne ne nje menyre qe mund te duken si agresive ndaj njeri-tjetrit.

Ideja e nje mashkulli qe pyet: “a te pelqen te bej keshtu e dashur?” apo “te pelqeu zemer?” mund i pelqeje ndonjeres, por nuk ekzistojne prova qe kjo eshte ajo qe preferojne shumica e femrave. E megjithate duhet shtuar se ekziton nje ndryshim i jashtezakonshem mes nje sjelljeje natyrale te “marrjes se kontrollit” dhe shtirjes.

Me raste eshte tempizmi ai qe nuk funksionon. Duke qene se nuk mundesh te lexosh mendjen e partnerit, vendos se bashku me te nje gjest apo nje fraze e cila te te tregoje se duhet “te vazhdosh me ngadale” apo te besh krejt te kunderten.

Legjenda e peste

Nese e shtrydh te pergjigjet

Ndonjehere mund te kesh degjuar se menyra e vetme per ti dhene kenaqesi nje femre eshte ta prekesh ne “ate” piken e vecante. Ky besim u perhap ne vitet ¡¦70 kur nje grup kerkuesish te seksit, te udhehequr nga Masters e Johnson, duke u bazuar mbi studimet e meparshme te Kinseyt e te ndonje tjetri, arriten ate perfundim qe ne ate kohe u duk si maja e njohurive seksuale: qe orgazma femerore i detyrohej ekzkluzivisht nje cope te vogel mishi ku ishin perqendruar te gjitha fijet nervore qe quhet klitor dhe meqenese ky gjendej jashte vagines ata arriten ne perfundimin se nje raport seksuale forma e ciftosjes me e vleresuar deri ne ate kohe] nuk ishte me nje pjese e rendesishme per te arritur ne orgazem.

Fundi i diskutimit : organi mashkullor nuk ishte me i nevojshemâ

E pastaj, po ne vitet 70 u prezantua edhe dicka me e egzagjeruar : nje grup mendimtaresh feministe perfituan nga keto kerkime per ti nxjerre meshkujt seksualisht te panevojshem. Pra, mesazhi ishte: “Ne femrat nuk kemi me nevoje per ju”,

E cila perkthehej “Me duar me duar, orgazem e garantuar!” Dhe qe nga ajo kohe meshkujt nuk kane degjuar tjeter gje [pervec evolucionit te vibratoreve plastike, te tjere konkurrente te urryer]. Por nese kjo nuk eshte e bukur per ty, mund te jete edhe me e keqe per partneren tende. Pasi nese ti e perqendron te gjithe vemendjen mbi klitorin, le pas dore nje nga zonat me te elektrizuara nga pikepamja erotike, vaginen.

Ndjeshmeria vaginale eshte nje realitet anatomik, shpjegojne seksologet. Edhe nese mungon ajo qe quhet pika G, domethene nuk eshte e dukshme, muret e siperme te vagines jane te pasura me receptore te ndjesive qe jane thelbesore per te arritur ne orgazem.Problemi eshte qe tia arrish. Te arrish qe kjo zone e kenaqesise te stimulohet ne maksimum duke hyre ne loje dy faktore: mendojeni pershembull sikur te behej fjale per nje luge brenda nje kavanozi te qelqte : ashtu si fundi i luges te preke cepin e kavanozit, ashtu duhet bere dhe analogjia.

Te njejten gje ben edhe ti brenda partneres. Dhe ja tre menyrat per ta modifikuar sipas permasave [mashkullore] pozicionin standart. 1-Partneria duhet ti rrethoje kembet rreth trupit tuaj. 2-Vendosni nje jastek ne pjesen e fundit te shpines. 3-Vendosiani duart nen ije dhe ngrijani lart gjithe kete zone. Te gjitha keto manovra sjellin uljen e murit te siperm te vagines mbi penis duke bere me te madhe keshtu kenaqesine e te dyve.

Per shumicen e femrave zona me ndjeshmeri me te madhe gjendet ne murin e siperm. Per disa te tjera eshte me afer hyrjes vaginale apo me ne thellesi: keshtu per ta gjetur duhet te tentoni dhe duhet ta besoni: kur e gjen e kupton menjehere.

27/10/2017

Burimi:shqiperia.com