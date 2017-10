Përfundon kontrolli në shtëpinë e Tahirit, oficerët lënë banesën

Asnjë komunikim se çfarë u kontrollua, pas më shumë se një jave që u hap çështja në arenë ndërkombëtare

Katër oficerët e Policisë Gjyqësore kanë ushtruar kontrolle te banesa e ish-ministrit të Brendshëm. Kontrolli u krye me urdhër të Prokurorisë për Krime të Rënda. Për rreth dy orë, oficerët kanë ushtruar kontrolle në banesën e Tahirit, ndërsa kanë dalë prej aty vetëm 16.00 duke bërë të mundur kështu ushtrimin e kontrollit për rreth dy orë të plota. Ish-ministri i cili është nën dy akuza të rënda publike të ardhura nga Italia ka qëndruar thuajse gjithë kohës në ballkon duke qenë se e dinte që jashtë gjendeshin edhe kamerat dhe sigurisht që Saimir Tahiri ka qenë i qetë në lidhje me këtë fakt. Ish-ministri e ka ndjekur nga ballkoni kontrollin e banesës nga katër oficerët e policisë gjyqësore bashkë me mbrojtësin e tij, Maks Haxhia. Oficerët janë futur në banesën e deputetit pas autorizimit të Kuvendit një ditë më parë për të kontrolluar banesën e deputetit socialist. Tahiri do hetohet në gjendje të lirë për akuzat për trafik droge me grupin e Habilajt dhe për korrupsion pasiv.

Ora 14:20

Saimir Tahiri mbërrin në banesë!

Ish-ministri Saimir Tahiri nuk ka qenë në shtëpi, në kohën kur kanë shkuar oficerët. Ai është njoftuar nga familjarët për praninë e oficerëve dhe ka mbërritur në banesë menjëherë, vetëm 5 minuta pas oficerëve.

Ora 14:17

Oficerët e Policisë Gjyqësore futen në banesën e deputetit Saimir Tahiri. Oficerët e Policisë Gjyqësore kanë mbërritur në banesën e deputetit në orën 14:05.

Deputeti Saimir Tahiri akuzohet për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, akuzë për të cilën Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkoi dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin e tij. Kërkesa e Krimeve të Rënda erdhi menjëherë pas publikimit të përgjimeve të një bande droge nga autoritetet italiane, ku përmendej dhe emri i ish-ministrit Saimir Tahiri si i implikuar. Banda e drogës, për të cilën drejtësia italiane kishte hetuar prej kohësh, drejtohej nga shtetasi shqiptar, Moisi Habilaj, i cili është kushëri i Tahirit.

Italianët shkatërruan bandën e organizuar kriminale të përbërë nga shumë persona, ku përveç Moisi Habilajt u arrestuan dhe disa shqiptarë të tjerë, si pjesë e këtij aktiviteti kriminal. Përgjimet italiane, ku dilte emri i ish-ministrit Tahiri, trazuan opinionin publik dhe politikën shqiptare. Kjo e fundit u nda në dy kampe, pas kërkesës së Prokurorisë për arrestimin e tij. Pas dy ditësh mbledhje maratonë në Këshillin e Mandateve, anëtarët e këtij këshilli iu drejtuan Kuvendit me dy raporte, ai i PS që kërkonte hetim të plotë, kontroll të banesës dhe personal të deputetit, dhe ai i opozitës që kërkonte arrestimin e deputetit.

26.10.2017

Për “Lajm-Shqip”

Jera Gega

