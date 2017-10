Pezullohet greva e aktorëve

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Shoqata Sindikale e Aktorëve të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatri Kombëtar do të formojmë një grup punues për ndryshimin e rregullores për paga të aktorëve.

Kështu u shpreh në një konferencë për media, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi.

Ai tha se me këtë marrëveshje mes palëve, pezullohet greva e aktorëve të teatrit dhe nga fillimi i vitit 2018, aktorët, por edhe të gjithë krijuesit e performuesit nëpër institucionet tjera të kulturës do t’i marrin rrogat me rritje, në bazë të rregullores së re që do të hartohet nga ky grup punues.

“Jemi në fazën e hartimit të buxhetit për vitin 2018 dhe bashkërisht do të ulemi dhe do të shohim sa do të ketë implikime buxhetore rritja e pagës për të gjithë krijuesit dhe përformuesit që do të parashihen me rregullore, pas plotësim-ndryshimit të saj”, tha ministri Gashi.

Ndërkaq, kryetari i Shoqatës Sindikale, Ismet Azemi, u shpreh se pas takimeve të shumta kanë arritur marrëveshje, dhe me këtë rast shpreh mirënjohje për gatishmërinë e ministrit dhe MKRS-së për realizimin e zotimeve

27/10/2017

Burimi:botasot.info