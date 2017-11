Kapshticë/ Polici grek: “Himarën mos e prekni, do kaloni kur të duam ne”

Një qytetare ka treguar për Lajm-Shqip ndodhinë e saj në Kapshticë, ku është bllokuar prej orësh kalimi i kufirit.

Të indinjuar, ata shprehen se kanë shumë orë në pritje, nuk kanë informacion të detajuar përveç faktit se nuk punon sistemi.

Ata e lidhin këtë problem edhe me Himarën.

Mendojnë se është më shumë se thjesht një problem sistemi. Ndërkohë, pas ngjarjes në Kakavijë, me kalimin e kufirit të Vangjel Dules pa u regjistruar në sistemin TIMS, në Kapshticë vazhdon ende bllokimi i kufirit nga pala greke.

Një qytetare ka folur ekskluzivisht për Lajm-Shqip:

Polici grek më tha: “Nuk do lejoheni të kaloni derisa Rama juaj të mësojë të respektojë vendet fqinje. Ju është bërë Rama më keq se Enveri dikur. Jeni popull i mjerë dhe kështu do mbeteni gjithmonë. Prisni në rradhë, kur të duam ne do kaloni. Himarën mos e prekni sepse do vuani ashtu siç keni bërë deri tani. Jeni të mjerë. Rama nuk do popullin e tij dhe s’kanë si t’ju duan të tjerët juve. Largohuni ose do ju grisim dokumentat.