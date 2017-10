Porto nxjerr në shitje Casillas, “El Pais” zbulon motivin

Sipas asaj që raporton “El Pais”, drejtuesit e klubit portugez, Porto, synojnë të shesin portierin spanjoll, Iker Casillas, duke nisur nga merkato e janarit. Motivi është një dhe mëse i qartë, i lidhur ngushtësisht me Fair Play Financiar. Pagesa që klubi portugez duhet të paguajë në llogarinë e Casillas çdo vit është jo pak por rreth 5 milionë euro. Një rrogë shumë domethënëse, në raport me futbollistët e tjerë të klubit.

Nëse klubi portugez i Porto do të arrinte të shiste portierin spanjoll, Iker Casillas, atëherë do të mund të evitonte ndëshkimin dhe nënshtrimin ndaj sanksioneve nga ana e UEFA-s. Casillas u transferua te Porto në vitin 2015, pasi u largua nga Real Madrid, me të cilin zhvilloi plot 16 sezone, duke u shndërruar në legjendën e portës së klubit “Los Blancos”.