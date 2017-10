Vendosen nën pranga motër e vëlla nga Shijaku, kërkohen ne Itali

Vazhdojnë arrestimet në Shijak për llogari të drejtësisë italiane. Specialistët për Trafiqet vendosin nën pranga dy shtetas, me qëllim ekstradimi drejt Italisë.

Specialistët për Hetimin e Trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës në bashkëpunim me Efektivet e Komisariatit të Policisë Shijak, kanë bërë të mundur ndalimin e dy shtetase të shpallur në kërkim ndërkombëtar, me qëllim ekstradimi drejt Italisë, konkretisht Arben Plaku 51 vjeç, banues më Shijak dhe Resmije Rrahmani (Plaku) 57 vjeçe, banuese në Shijak.

Gjykata e Genovës, Itali, për shtetasin Arben Plaku ka lëshuar urdhër arresti për veprat penale “Pjesmarrje në organizata kriminale”, “Shfrytëzim prostitucioni”, “Vjedhje me dhunë” dhe “Kontrabandë të personave” parashikuar në nenet 81, 110, 629 dhe 416 të Kodit Penal Italian dhe për shtetasen Resmije Rrahmani, e njëjta gjykatë e ka dënuar me 3 vite e 3 ditë burgim për veprën penale “Shfrytëzim prostitucioni në bashkëpunim” parashikuar në nenin 416 të Kodit Penal Italian.

Shtetasit e mësipërm janë shpallur në kërkim nga Interpol Roma më datë 17 mars të vitit 2015.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.

Për Lajm-Shqip

Nga V.Q

17/10/2017

Lajm Shqip

