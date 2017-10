Pranga oficerit të policisë, leje për armë personave me precedentë penalë

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Durrës, vuri në pranga oficerin e policisë si i dyshuar për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës”. SHÇBA në bashkëpunim me Prokurorinë e Durrësit kreu një hetim gati 2 javor për N/komisar Gjergji Azisllari, me detyrë specialist për Hetimin e Krimeve në stacionin policor Plazh, Durrës.

Ky punonjës ka përpiluar Vërtetimin e Besueshmërisë për shtetasin me rekorde kriminale Gentian Nderjaku, i cili ishte pajisur me armë zjarri për në banesë. Nderjaku u arrestua nga policia e Durrësit gjatë operacionit “Vjeshtë 2017” të zhvilluar në fillim të tetorit.

Në këtë operacion u vu në pranga edhe shtetasi M.Fierza, një nga njerëzit e besuar të kapobandës së Durrësit, si dhe u sekuestruan 2 armë zjarri, një makinë dhe disa telefona celularë. Pas veprimeve proceduriale të SHÇBA-së rezultoi se i arrestuari është person me rekorde kriminale, por kishte ndryshuar gjeneralitetet. Punonjësi i Policisë Azisllari nuk ka kryer verifikimin në sistem sipas procedurave standarde të punës.

Gjatë hetimit ka rezultuar se po ky punonjës policie kishte përpiluar të njëjtin lloj vërtetimi edhe për shtetasin A.M., i cili gjithashtu rezulton me rekorde kriminale në të dhënat e Policisë së Shtetit.

SHÇBA njoftoi se ka nisur një inspektim në të gjitha Drejtoritë Vendore të Policisë për procedurat e ndjekura nga strukturat përgjegjëse, për pajisjen me leje për blerje dhe mbajtje të armëve të zjarrit.

Kjo strukturë ka në dispozicion numrin falas 0800 90 90 për denoncime për çdo qytetar, kur konstaton shkelje apo abuzime nga punonjës të policisë.

17/10/2017

