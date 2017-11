Problem në sistem-Bllokohet pika kufitare Kakavijë

Pika e kalimit kufitar në Kakavijë është bllokuar prej natës së djeshme për kalimin e udhëtarëve.

Të ngjashme mund të lexoni:

Fluks në kapshticë, shkak problemet në sistemin e palës greke! Prej disa orësh janë shënuar radhë të gjata në pikën e kalimit kufitar të kapshticës pasi problem në sistemin kompjuterik të palës greke kanë sjellë moslejmin e kalimit të qytetarëve. Sipas burimeve nga autoritetet doganore thuhet se pala greke lejon të kalojnë kufirin vetëm personat me dokumenta greke. Pala shqiptare punon pa probleme.

Si pasojë, qindra udhëtarë kanë kaluar natën në automjete pavarësisht temperaturave të ulëta dhe kalimi i kufirit i është lejuar vetëm personave të pajisur me leje qëndrimi në Greqi, por prej orës 6 të mëngjesit u penguan edhe ata, madje edhe të vetë shtetasve grekë.

Policia shprehet se një veprim të tillë e ka ndërmarrë për arsye të lidhura me sigurinë, ndërkohë që është njoftuar qendra operacionale për defektin mbi të cilin ende nuk ka një informacion se kur mund të zgjidhet.

Qytetarët, të indinjuar shprehen se kanë shumë orë në pritje, nuk kanë informacion të detajuar përveç faktit se nuk punon sistemi. Ata e lidhin këtë problem edhe me Himarën. Mendojnë se është më shumë se thjesht një problem sistemi.

Në lidhje me ngjarjen është njoftuar edhe konsullata shqiptare në Janinë, sikurse dhe ambasada e vendit tonë në Athinë.

Për Lajm-Shqip

Ledjona Xheladinaj

4/11/2017

Kakavijë

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Aramalnte, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. Saimir Tahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriatik Llalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.

Kakavijë

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

Opinion dhe top channel. Tags, syri, lapsi. Express, telegraf, shekulli. Panorama, shqiptarja, newsbomb.

Konference per shtyp. Konference per mediat. Deklarata Petrit, Lulzim Basha.

Sali Berisha, partia demokratike. Gazeta shqiptare, balkanweb. Blic, porno.

Horoskopi per sot. Moti ditor. Top Channel. Blendi Fevziu ne emision. Rudina Xhunga.

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.