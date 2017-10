Prognoza: Të panjohurat e dosjes “Tahiri”

Të panjohurat e dosjes “Tahiri”:

-Ja çfarë u luajt pas perdes nga e hëna deri sot

Tashmë është i qarte rivijëzimi i dy qëndrimeve për Saimir Tahirin, të cilët do të përballën ditën e mërkurë në seancë plenare.

PS-ja është për heqjen e imunitetit dhe lejimin për kontroll banese apo përgjim, kurse PD-ja dhe LSI-ja është dakord për autorizimin e arrestimit të ish-ministrit të Brendshëm.

Por duke qenë se votimi është i fshehtë, nuk përjashtohen surpriza, siç dhe ndodhi në seancën ,kur u zgjodh Gramoz Ruçi, kryetar Kuvendi.

Që do të thotë që, edhe ndonjë deputet i mazhorancës mund të votojë pro arrestimit, apo ndonjë deputet i opozitës kundër saj.

Gjithsesi, e mërkura pritet të jetë një betejë e egër mes palëve; opozita për ta kthyer seancën në proces ndaj Edi Ramës dhe anasjelltas, mazhoranca për të bërë të kundërtën. Mund të ketë edhe “përleshje” apo bojkotime e eksese të këtij lloji.

Nuk përjashtohen përplasje, normalisht, por realisht ka pasur një skenar që është prishur, i cili në vetvete përmblidrazën “oeracion blitz”.

Menjëherë sapo gjykata e ka marrë vendimin për masë arresti ndaj Moisiu Habilajt dhe bandës së tij(pra për Habilajn ka vendosur gjykata), çuditërisht PD-ja ndau në media dosjen e këtij vendimi.

Sokol Balla që në mbrëmjen e së hënës paralajmëroi se ka siguruar dosjen “Habilaj”.

Të martën në mëngjes, jo herët fare, mediat nisën botimin e dosjes.

Lulzim Basha doli në konferencë shtypi dhe i kërkoi Prokurorit të Përgjithshëm arrestimin e Saimir Tahirit.

Në PD u zhvillua mbledhja e përbashkët e opozitës së bashkuar ,që jo vetëm nuk u mjaftuan me kërkesën e arrestimit të Saimirt Tahirit, por kërkuan rrëzimin e qeverisë së Edi Ramës dhe krijimin e një kabineti “antimafia”.

Kryeministri tronditet dhe nga Maqedonia shkruan një status që u lexua si një dorëzim i Saimir Tahirit. “Duam të vërtetën”, tha Rama, duke bërë të ditur se Saimir Tahiri duhet të mbrohet vetë.

Po të mërkurën në darkë, Adriatik Llalla thërret prokurorët për të nisur hetimin.

Të enjten pasdite që ishte ditë pushimi, mbërrin në Kuvend kërkesa për arrestimin e Saimir Tahirit.

Lulzim Basha kërkon menjëherë mbledhjen e komisionit të Mandateve dhe të miratohet shpejt pa asnjë ekuivok.

Mazhoranca është totalisht e mpirë, madje siç mësohet edhe nga segmente të policisë, nis shkundja dhe tronditja nga ajo që ka ndodhur.

Fatmir Xhafa thërret një mbledhje të nivelit të lartë ku kërkon ngritjen e gatishmërisë.

Plani i opozitës ishte që mbledhja e Komisionit të Rregullores të mbahet që ditën e enjte dhe nëse ndodhte kështu, atëherë kishte të gjitha gjasat që autorizimi për arrestimin e Saimir Tahirit të jepej automatikisht.

Gramoz Ruçi, nuk e “hëngri presionin” dhe komunikoi mbledhjen e komisionit, të premten në mëngjes.

Por atë natë u përhap edhe një legjendë urbane, sipas të cilit Blendi Fevziu kishte negocuar që të mos e arrestonin Tahirin të enjten, se e kishte në “Opinion”.

Megjithatë ish-ministri i Brendshëm doli në intervistë dhe realisht ajo e ktheu pak situatën, kur ky i fundit mohoi që të ketë udhëtuar me Habilajt. Pranoi aferën e shitjes së makinës ,që mbetet ende pikë e errët, por rrëzoi drekat dhe udhëtimet me Artan Habilajt.

Ky detaj ktheu situatën dhe mbledhja e së premtes pritej me shumë interes për provat e Prokurorisë.

Ajo seancë siç dihet nga të gjithë, ishte në transmetim “live” dhe u pa që prokurorët kishin vetëm atë që kishin transmetuar mediat…

Më tej historia dihet dhe situata u kthye në akuza e kundërakuza. Edi Rama dhe PS-ja ktheu qëndrim dhe e mbrojti hapur Saimir Tahirin.

Por çdo të ndodhë të enjten, nëse të mërkurën Kuvendi jep autorizimin për hetim dhe kontroll shtëpie dhe jo për arrestimin e Saimir Tahirit?

A do t’ja bllokojë Prokuroria pasaportën, a do të kërkojë në Gjykatë arrestimin? A do të vazhdojë betejën ligjore?

Nesër në mëngjes Lulzim Basha ka thirrur një staf të specializuar juristësh për të parë lëvizjet që mund të bëjë PD. Dhe si gjasë përmendet dhe kërkesa në Gjyatën Kushtetuese për të rrëzuar vendimin e Kuvendit.

Por një gjë do të hedhë dritë mbi seriozitetin e organit të akuzës. Edhe nëse Prokuroria nuk merr dritën jeshile për të arrestuar Saimir Tahirin, ajo ka të gjithë prerogativat për ta vazhduar këtë hetim, duke kërkuar edhe prova të reja. Por nëse dosja futet në sirtar sërish apo mbyllet, do të jetë një sinjal negativ për drejtësinë shqiptare ,e cila po mbyll një cikël për tu riformatuar pas Vettingut.

Adriatik Llalla muajin e ardhshëm nuk do të jetë më Kryeprokuror i Republikës. Pas mbylljes së mandatit, ai si bilanc ka vetëm çështjen “Tahiri”, por një muaj nuk është pak….

Për Lajm-Shqip

Ylli PATA

21/10/2017