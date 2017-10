Nëse jemi bërë për njëri-tjetrin, atëherë pse zihemi?

Është vetëm situatë e përkohshme, e mbuluar nga emocionet. Kjo është natyra e zënkave. Ata janë intensive. Edhe kur shpërthen konflikti për diçka të vogël, mund të ndiheni sikur është fundi i botës. Të dy përqëndroheni në çdo gjë për të cilën po luftoni. Kjo është krejtësisht normale.

Po kështu, zënkat priren të sjellin frikë, pasiguri dhe madje edhe dhimbjen e kaluar në sipërfaqe. Këto janë disa ndjenja të fuqishme. Aq të fuqishme, saqë pothuajse e gjithë vëmendja juaj bllokohet mbi to.

Natyrisht ju ende e doni atë dhe ai ende ju do. Ky realitet nuk zhduket vetëm sepse ekziston konflikti. Por ju nuk mund ta ndjeni atë në mes të një lufte. Gjëja kryesore për t’u kujtuar është se dashuria është shumë më tepër se një ndjenjë. Është diçka shumë më e thellë.

Për më tepër, nuk është diçka jashtë jush që duhet ta ndjekësh. Është diçka brenda jush që duhet ta ushqeni. Mos u frikësoni kur ndjenja e dashurisë duket se zhduket në mes të një konflikti. Në vend të kësaj, përpiquni të përqëndroheni në zgjidhje.

Mbani në mend, kjo do të jetë e vështirë, sepse ju do të dëshironi të përqendroheni në ato ndjenja të zemërimit, frikës dhe dhimbjes.

Kur përfundon konflikti, mos harroni se dashuria është një zgjedhje aktive. Është diçka që fillon brenda jush. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për ato kohë kur nuk ndjeni dashuri. Çdo marrëdhënie kalon përmes kësaj. Shqetësimi për këtë do t’ju shkëpusë vetëm nga gëzimi që mund të ndiheni ndryshe.

Përkundrazi, përqendrohu te zgjedhja e dashurisë. Në fund të fundit, aftësia që kemi për të krijuar dashuri me ata që na intereson është e fuqishme. Përdore këtë fuqi sa më shpesh që të mundesh.

Burimi: Botasot

26/10/2017

