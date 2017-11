Puthja: Ja tetë kuriozitete që ndoshta nuk i dini

Puthja është një praktikë seksuale, ose romantike mes partnerëve e përhapur në rreth 90 % të kulturës njerëzore. Por dhe në ato kultura ku puthja është e ndaluar ose nuk është si zakon, partnerët i fryjnë njëri-tjetrit, ose fërkojnë fytyrat mes tyre në fillim të dashurisë”, – kështu shpjegon psikologia amerikane, Susan Hughes.

Çfarë të shtyn të puthësh një person?

Në rastin e meshkujve, vendimi varet nga karakteristikat e fytyrës së personit të vajzës dhe nga tërheqja që ata ndiejnë prej saj. Tek femrat, ajo që shkakton interesin dhe dëshirën, janë pikërisht dhëmbët e tij.

Puthja shijon më shumë nëse…

Meshkuj preferojnë puthjen më me pështymë dhe me veprimin e gjuhës. Si meshkujt ashtu dhe femrat, më pas në lidhjet e gjata, preferojnë kontaktin me gjuhë. I vetmi ndryshim mes sekseve, është se meshkujve u pëlqen më shumë që të kenë një kontakt më të madh me gjuhë me partneret e reja që mund të kenë.

Përse meshkujve i pëlqen “e lagësht” dhe me gjuhë?

Sipas psikologëve evolucionistë, puthja mund të japë informacione të rëndësishme me cilësinë e takimit dhe mbi personin që po puthim. Duke qenë se meshkujt nuk janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj “testit të pështymës” (teknikisht kanë një “mangësi në perceptimin kimiko-ndjeshmëri”), kanë kështu më shumë nevojë për një puthje “të lagësht” për të vendosur.

Të bësh dashuri pa u puthur?

Një takim erotik pa puthje? Nuk do të ishte një problem për rreth 50 për qind të meshkujve të intervistuar, ndërkohë që me këtë janë dakord vetëm rreth 10 % e femrave. Për 90 % të femrave në fakt, është thelbësore shkëmbimi i puthjeve në një kontekst intim.

Seks me dikë që nuk di të puthë, po apo jo?

Ndryshe nga meshkujt, vetëm gjysma e femrave të intervistuara do të pranonte të bënte dashuri me një të dashur që nuk di të puthë.

Sa rëndësi ka puthja gjatë ecurisë së një marrëdhënieje?

Ndryshe nga femrat, që i japin një vlerë të veçantë puthjes, për meshkujt akti i të puthurit bëhet gjithmonë dhe më i parëndësishëm ndërkohë që lidhja shkon drejt konsolidimit.

Të puthesh përpara, ndërkohë dhe pas marrëdhënies: sa e rëndësishme është?

Akti i të puthurit duket se zvogëlohet vazhdimisht për nga niveli i rëndësisë, kur kalohet nga faza fillestare e marrëdhënies seksuale dhe më pas saj. Gjithsesi, për femrat ky akt ka gjithmonë shumë më rëndësi se për meshkujt.

Një puthje mund të vrasë romanticizmin?

Duket se po. Nga një studim i mëparshëm ka rezultuar që rreth 59 % e meshkujve dhe 66 % e femrave kanë mbetur të zhgënjyer dhe të pakënaqur, deri në tërheqje prapa, pasi kanë puthur një partner të mundshëm.