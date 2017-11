Qaka: Kur mora lajmin se do ta luaja për Shqipërinë, kam qarë 20 minuta

Trajneri Christian Panucci, së fundmi i ka shtuar listës së tij të lojtarëve të grumbulluar edhe një tjetër futbollist.

Të ngjashme mund të lexoni:

Për shkak të pamundësisë së rikuperimit të Amir Abrashit.Ai vazhdon terapinë intensive të detyruar për riaftësimin e tij, në klubin e Freiburgut.

“Është e pabesueshme, kam qarë për 20 minuta. U shokova. Idhujt e mi të fëmijërisë luajnë për Shqipërinë dhe nuk di çfarë të them. Ende nuk më besohet. Kam qenë në formë të mirë këtë vit dhe gjërat duken mjaft pozitive.

Dëgjova 3-4 javë më parë nga njerëz të rëndësishëm në Shqipër, se unë duhet të grumbullohesha në kombëtare.Gjithashtu se isha mjaftueshëm i mirë për të merituar diçka të tillë. Më pas papritur mora një mesazh nga klubi ku më thanë se FSHF-ja i kishte kontaktuar për të më grumbulluar. Më telefonuan nga Shqipëria për të më pyetur nëse isha i gatshëm të bashkohesha me kombëtaren”, tha fillimisht Qaka.

“Nuk kam folur direkt me Panuçin, por kam folur me disa njerëz të tjerë. Më pyetën: ‘A do të vish në kombëtare?’ Dhe unë u përgjigja: ‘Nuk është nevoja të më pyesni.’ Isha shumë i lumtur”, shtoi 22-vjeçari, i cili ka luajtur me ekipet përfaqësuese U-17 dhe U-19 të Norvegjisë.

Mesfushori foli edhe për zgjedhjen e tij përfundimtare sa i përket ekipit kombëtar, pas eksperiencës në Norvegji.

“Unë dua të luaj për Shqipërinë, kjo është ëndrra ime. Stafi i Shqipërisë më ka parë të luaj, por unë dua të aktivizohem, edhe për kombëtaren që të më shohin më shumë”, përfundoi Qaka.

Qaka ka lindur në Kosovë në vitin 1995.

Ai luan në pozicionin e mesfushorit, dhe aktualisht aktivizohet në radhët e ekipit rumun, të CSM Politehnica Iași.

Ekipi kombëtar i futbollit do të qëndrojë një javë në Antalia. Përgatitja e ndeshjes miqësore të 13 nëntorit në Antalia me skuadrën përfaqësuese turke.

Mesfushori i ri i kombëtares shqiptare, Kamer Qaka, ka treguar emocionet e tij të para pas marrjes së ftesës së grumbullimit për median norvegjeze “Nettavisen”.

Burimi: Opinion.al

06/11/2017