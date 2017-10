Rama: Ja çfarë thotë për Erion Veliaj

Edi Rama në një sinqeritet prej halli, improvizimeve telefonike të Arian Çanit i është përgjigjur jo pa nerva.

Por ajo që ra në sy është faktin që Edi Rama çertifikoi akuzën e mediave ndaj Erion Veliajt se: Shumicën e kohës nuk është në Shqipëri dhe kronikat e lajmeve si punëbërës i madh i ka të montuara.

Pse ky aprovim i Ramës ndaj një konstatimi të “kazanit”, ndaj mediave? Edi Rama pas mbrojtjes që i ka bërë Saimir Tahirit duket qartë se nuk ka më asnjë mbështetje por veç refuzim ndërkombëtar. Dhe dyshimet apo frikërat se tashmë “Lali” mund t’ia punojë pas krahëve për aq kohë sa rri vetëm në avion duket se po e mundojnë. Është fiks koha kur Edi Rama në fundin e tij shikon armiq kudo.

Kjo s’do të thotë se Veliaj është pa ambicie, apo se do ta ndjek Ramën në fundin e vet. Apo më shumë akoma, se i është përbetuar për besnikëri dhe nuk punon për vete. “Rilindja” dhe besnikëria, janë bashkë aq sa toka me qiellin.

27/10/2017

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.