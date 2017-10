Rama në tension. A do t’a braktisë sot Tahirin? Ja cfarë ka ndodhur sot…

Rama në tension. A do t’a braktisë sot Tahirin? Ka nisur seanca e Kuvendit të Shqipërisë ku pritet të vendoset fati i ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Ndryshe nga ditët më parë, ish-ministri nuk u paraqit i qetë dhe me vetëbesim, ai foli pak dhe kërkoi që Kuvendi të vendosë me votë.

Në seancë është i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama i cili është fotografuar në bisedë “kokë më kokë” me ministrin Ditmir Bushati teksa fliste deputeti i PD Enkelejd Alibeaj.

Ashtu siç mund ta shihni edhe në galerinë më sipër, Rama nuk duket aspak i qetë gjë të cilën Rama e trasmeton duke kruar kokën e duke folur me Gramoz Ruçin.

Pak minuta më parë është mbajtur mbledhja e grupit të PS-së ku është vendosur se si do të votojë PS-ja në lidhje me akuzat e rënda mbi Saimir Tahirin.Ditën e sotme ka nisur seanca e Kuvendit të Shqipërisë ku do të votohet fati i ish-ministrit Saimri Tahiri.

Fjalën e parë e ka marrë Saimir Tahiri i cili deklaroi se është i hapur dhe mirëpret çdo vendim të Kuvendit të Shqipërisë.

“Mirëpres çdo vendim tuaj, rruga ime për të gjetur drejtësi nuk mbaron këtu”- tha Tahiri.

Saimir Tahiri akuzohet për trafik lëndësh narkotike dhe korrupsion pasiv, vepra të cilat nëse vërtetohen, ai rrezikon plot 14 vite burg.Vetëm pak minuta më vonë pritet mbajtja e votimit në Kuvendin e Shqipërisë ku do të vendoset mbi fatin e Saimir Tahirit.

Gjatë mbledhjes, kreu i grupit parlamentar të PS Taulant Balla është të bisedojë në sallën e Parlamentit me deputeten e PDIU-së Reme Lala.

Nuk dihet saktësisht për çfarë po flitet mes tyre, por në Kuvend mbetet e hapur loja se për këtë do të votojë maxhoranca.

E ndoshta mes tyre po flitet për kahun që PDIU do të mbajë në këtë ditë të rëndësishme për qeverinë Rama.

