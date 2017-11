Nga Mentor KIKIA: Rastësitë e Tahirit, që s’mund të jenë më rastësi

Rastësitë e mëdha që po i ndodhin ditë pas dite Tahirit, a janë thjesht rastësi?!

Qëkurse dolën në dritë përgjimet italiane që përfshinin edhe emrin e Saimir Tahirit, gjithmonë kam shpresuar dhe kam dashur të besoj se ato janë thjesht përkime emrash.

Koinçidenca të Tahirit, apo kapardisje mes trafikantësh?

Kush e kush do të tregojë se ka më shumë njohje me zyrtarët e lartë. Kam dashur të besoj se të gjitha akuzat e dala nga selia e PD-së janë një mënyrë e të bërit politikë dhe kaq. Kam dashur t’i besoj se janë kështu. Kjo, jo sepse zotin Tahiri e njoh personalisht, por sepse ai ka qenë ministri i brendshëm i vendit tim. Më duket e frikshme që një ministër i brendshëm të kishte patur rol të tillë. Ai ishte në krye të institucionit që përgjigjet për sigurinë dhe rendin publik.

Por, me gjithë këtë dëshirë, në dritë po dalin fakte që të bëjnë me mendosh se shumë gjëra nuk janë thjesht rastësi apo përkime emrash, vendesh e kohe.

Nuk është rastësi që, një vit më parë, Ministria e Brendshme e mohonte me forcë se në Shqipëri ishte mbjellë kanabis më shumë se një vit më parë.

Nuk është rastësi që Ministria e Brendshme mohonte me forcë ekzistencën e një raporti të SHISH për kultivimin e kanabist. Ai çoi më pas në hapjen e hetimit ndaj një grupi në Vlorë, që nuk ishte tjetër veçse akudra e Habilajve.

Nuk ishte rastësi që nëpër redaksi mediash ushtrohej presion që të mos përmendej kurrë ekzistenca e këtij raporti.

Ai ishte një raport që i ishte dorëzuar Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe vetë Ministrisë së Brendshme.

Mund të jetë rastësi që një njeri ia shet makinën një kushëriri të 10-të (të cilët askush nuk i njeh më si kushërinj). dhe më pas rastësisht ua merr disa herë makinën, edhe pse nuk i njeh?

Është rastësi që në makinën e një “biznesmeni” vetëm 25 vjeçar, gjenden rreth 800 mijë Euro? JO vetëm kaq por dhe lejet e drejtimit për mjete detare të vetë ish ministrit dhe bashkëshortes së tij.

Nuk është rastësi që Tahiri posedonte dy leje drejtimi për mjete detare. Në Këshillin e Mandateve ai pohoi me zë të lartë se nuk posedon asnjë mjet të tillë. Mundet, por s’para ndodh që një njeri të marrë dy leje drejtimi. Të dyja për mjete detare e të mos ketë asnjë mjet të tillë! Nuk është e njëjta gjë si të kesh leje drejtimi për makinë e të mos kesh një të tillë.

Unë sërish dua të besoj se këto nuk do të çojnë në ndonjë zbulim edhe më të rëndë. Nuk dua të besoj se ish Ministri i Brendshëm i vendit tim të ketë qenë zhytur deri në këtë shkallë në botën e krimit.

04.11.2017

© Lajm-Shqip