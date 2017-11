Receta çudibërëse dhe përfitimet shëndetësore që jep xhenxhefilit

Të gjesh një pije e cila të ndihmon të stabilizoj sistemin imunitar ,sistemin tretës dhe të ndikojë dhe te parandaloj inflamacionin deri tani eshte konsideruar shumë e vështirë.

Ajo që ju duhet për ti eleminuar këto probleme është xhenxhefili

Përfitimet shëndetësore të xhenxhefilit qe duhet ti lexoni me kujdes dhe ta përdorni sepse do të mahniteni me të.

-Uji i xhenxhefilit mban nën kontroll nivelet e kolesterolit .

-Parandalon një sërë problemesh kardiovaskulare.

-Parandalon gjendjet inflamator si reumatizma dhe osteoartriti.

-Lufton radikalet e lira në trup, që janë shpesh shkaktari kryesor i kancerit.

Forcon sistemin imunitar dhe tretes

-Xhenxhefili parandalon ftohjen dhe gripin.

-Eleminon infeksionet respiratore dhe lehtësojë simptomat e astmës.

Ja si ta përgatisni:

Përbërësit:

Disa feta të holla xhenxhefil

1.5 l ujë

Lëng limoni

Përgatitja

E vini ujin në zjarr dhe shtoni fetat e xhenxhefilit. E lini të ziejë në temperaturë të ulët për 15-20 minuta.

Hiqni nga zjarri dhe lëreni çajin të ftohet, më pas shtoni lëngun e limonit.

Ju sugjerojmë të konsumoni një gotë para se të konsumoni vaktin e mëngjesit dhe një tjetër para vaktit të darkës.

Burimi: Tirana Today

07.11.2017