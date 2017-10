Reforma arsimore eleminon drejtorinë dhe zyrat arsimore të qarkut të Gjirokastrës

Vijimi dhe shtrirja e mëtejshme e reformës arsimore eleminon strukturat e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Gjirokastër dhe 2 zyrat arsimore te të Tepelenës dhe Përmetit në qarkun e Gjirokastrës.

Sipas deklaratës më të fundit të kryeministrit Edi Rama shumë shpejt do të ngrihet një strukturë e re për institucionët arsimore në terren sipas së cilës do të këtë vetëm 4 drejtori arsimore në të gjithë territorin e vendit. Krahas rreth 300 drejtorëve të shkollave në krejt territorin e vendit që do të shkarkohen nga detyra, sipas deklarimit të Ramës gjatë një takimi me mësues në Tiranë, së shpejti do të këtë një reformism të plotë edhe të drejtorive rajonale gjë e cila nënkupton edhe daljen ngë sistemi të një numri të madh ekspertësh të këtyre drejtorive..

Sipas Kryeministrit Rama krahas ngritjes së 4 drejtorive rajonale do të themelohet Shkolla e Drejtorëve dhe se procesi i zgjedhjes së mësuesve do të largohet përfundimisht nga duart e partive.

Lidhur mekëto hapa të reformës për shkrirjen e drejtorive rajonale dhe zyrave arsimore në qarqe jo sipas ndarjes administrative, por sipas një ndarje të re të zhvillimit të vendit me rajone, burime nga Drejtoria Rajonale e Arsimit në Gjirokastër bëbë të ditur se sipas kësaj skeme do të këtë një numër të madh ekspertësh dhe metodistësh të kurikulave dhe programeve që do të dalin jashtë sistemit dhe do të ngelen pa punë.

Sipas skemës së re të paralajmëruar nga Kryeministri rama, roli i ri i DAR nuk do të ketë aspak lidhje me emërimet dhe shkarkimet e mësuesve, por vetëm do të jetë garant i cilësisë në fushën e edukimit parauniversitar. Sipas kësaj skemë nuk dihet nëse në këtë ndarje të re do të mbetet ndonjë pjesë e stafit të Drejtori Arsimore aktuale në Gjirokastër, por ajo që është e sigurt është ngritja e 4 drejtorive të reja rajonale në të gjithë territorin e vendit.

