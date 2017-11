Rita Ora tejet sensuale në reklamimin e të brendshmëve të reja (Foto)

Rita Ora duket sensacionale në të fotografitë e saj më të fundit. Ajo tregoi figurën e saj mahnitëse në promovimin e të brendshmëve të reja të markës “Tezenis”

Ajo u largua shumë pak nga imagjinata duke i dhënë një pamje ‘të nxehtë’, ndërsa ishte veshur në të brendshme plot shkëlqim.

Bukuroshja 26 vjeçare sërish ka bashkëpunuar me linjën “Tezenis”, duke promovuar kështu koleksionin më të ri të tyre.

Këngëtarja e hitit “Hot Right Now” dha një vështrim figurës së saj të dendur, ndërsa vuri në pah këmbët atraktive.

Ajo mbaroi pamjen e saj të çrregullt me një palë çizme të zeza të zinxhirit në kyçin e këmbës në përputhje me sytë e errët të saj.

Këngëtarja me prejardhje shqiptare i lëshoi flokët e saj bionde në një formë mjaft të ç’rregullt, duke i dhënë vetes një pamje edhe më tërheqëse.

Një imazh i tretë, kapur nga profili anësor, Rita shfaqet në një gjendje më të zhytur në mendime kur mbyll sytë.

Ajo gjithashtu ndau një video në Instagramin e saj e cila e shfaqte atë duke kërcyer nën ritmet e “Your Song”, teksa ishte veshur me të brendshme e markës që reklamon.

“E ngazëllyer për bashkëpunimin me ‘Tezenis”, kishte shkruar ajo.

Ndërkohë amja nervoze e Ritës në disa prej fotografive tjera vjen pasi ajo foli për “sulmin” që ajo vuajti vitin e kaluar pas betejës së saj me gjykatën me Roc Nation të Jay-Z.

Këngëtarja, albumi i vetëm i së cilës doli në vitin 2012 dhe titullohej “Ora”, shkoi në luftë me Roc Nation në vitin 2015 – duke pretenduar se ajo ishte lënë pas dore dhe duke kërkuar të lirohej nga kontrata e saj.

Ata kundërshtuan me një padi prej 2.3 milion dollarë duke thënë se ajo nuk kishte prodhuar albume të mjaftueshme dhe grindjet ligjore që rezultuan nënkuptonin se ajo nuk ka qenë në gjendje të bëjë më.

Kur erdhi qershori i këtij viti, Rita ishte “e gëzuar” përderisa arriti një marrëveshje tjetër me një tjetër kompani, që do të thotë se mund të fillonte punën për një album të ri.

Burimi: telegrafi.com