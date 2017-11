Rritet sërish çmimi i karburantit, ja faktorët që ndikuan

Rritet sërish çmimi i karburantit. Çmimet kanë shënuar një rritje me rreth 5 lekë për litër ditët e fundit. Ato kanë kaluar sërish mbi 170 lekë për litër, kryesisht në zonën Tiranë-Durrës.

• Taksa plus/ Karburanti do të shtrenjtohet përsëri

• Cilësia e naftës, si analizohen mostrat…

Rritet sërish çmimi i karburantit

Në pikat e tregtimit të Kastrati, një litër naftë tregtohet aktualisht me 172 lekë, nga 167 lekë që ishte. Ndërsa një litër benzinë shitej me 173 lekë, nga 168 lekë. Tarifa e rilicencimit të pikave të karburantit, e cila edhe pse u rrezua fillimisht nga Gjykata Kushtetuese u rivendos sërish në nivele më të ulëta. Përkatësisht 3 milionë lekë për pikat e tregtimit në kryqytet dhe 1 milion lekë në rrethe. Për Tiranën kjo tarifë filloi të mblidhej nga Bashkia pak javë më parë, në muajin shtator. Tregtuesit paralajmëruan se ajo do të reflektohej në çmim. Teksa është një tarifë që do paguhet nga konsumatori fundor.

Arsyet e rritjes së çmimit

Tregtuesit, siç e argumentuan dhe në Kushtetuese thanë se qëlimi i tarifës është thjesht të mbulojë shpenzimet administrative për kryerjen e shërbimit përkatës, por në këtë rast ajo u vendos jashtëzakonisht e lartë dhe si rrjedhojë ata e reflektuan në çmim.

Arsyeja e dytë lidhet me bursat ndërkombëtare, ku nafta ka arritur në nivelet më të larta që nga qershori i vitit 2015. Treguesi referencë i naftës europiane, Brent, tregtohej në fund të javës me gati 63 dollarë për fuçi.

Shqipëria renditen ndër vendet me çmimet më të larta në naftës në rajon dhe Europë, si rrjedhojë e barrës së lartë të taksave që rëndojnë mbi të. Rreth 63% të çmimit të naftës e përbëjnë taksat. Sipas të dhënave të Global Price Petrol, të përditësuara në 30 tetor, Shqipëria renditej e 27-a në botë përsa i përket vendeve me çmime më të larta të benzinës.

05.11.2017

Burimi: Noa.al