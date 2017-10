Sali Berisha plas “bombën”: Saimir Tahiri drejt arrestimit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas arrestimit të trafikantit Moisi Habilaj i cili akuzohet nga Italia për trafik droge. Përmes një postimi në facebook, Berisha thotë se shumë shpejt pritet që në pranga të vihet edhe ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri.

Ja statusi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha

Zhvillim klamoroz, kapet banda e Saje qorrit. Vet Saje drejt arrestit nderkombetar!

Miq! Arrestohet ne Itali famozi Moisi Habilaj, tezaku qe transportoi 3.5 ton droge me skafin e Saje qorrit ne Itali.

Po ju rikujtoj ketu se Habilajt, sipas kontrollit te TIMS kane transportuar dorge jashte vendi 27 here me makinen e kushos-bandit minister Saje qorri, dhe ky trafik, i denoncuar nga Zagani, i kushtoi postin ketij te fundit, pasi Saje qorri e shkarkoi ate dhe e dha per ndjekje.