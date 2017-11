Sejdini në një takim të ngrohtë me aktorët e premierës ‘’Babai’’

Një bashkëbisedim i ngrohtë mes aktorëve më në zë dhe kreut të Bashkisë, Qazim Sejdini.

Kryetari i Bashkisë së Elbasanit z. Sejdini, pret në zyrën e tij aktorët e premierës më të re, që do të vijë për artëdashësit elbasanas në teatrin ‘’Skampa’’.

Pjesa , “Babai”, me regji të Spiro Dunit , së afërmi me interpretimin e shkëlqyer të Reshat Arbanës, Flaura Kuretës, Hysen Mullajonuzit, Elia Zaharia Zogut dhe Mario Elezit. Biseda u përqëndrua më së shumti tek teatri dhe premiera, cila do të ngjitet në skenë, por dhe mesazhi kuptimplotë, që përcjellë ajo.

Regjisori Spiro Duni, ndër të tjera theksoi se “të punosh me aktorë të kësaj kategorie, çdo gjë del perfekte”, dhe se “aktorë, si artist i madh Reshat Arbana, ta lehtësojnë punën”. Ndërkohë Arbana dhe aktorët e tjerë falenderuan z. Sejdini për mbështetjen, që tregon gjithmonë për artin.

Kreu i Bashkisë , duke i falenderuar, që e sollën këtë vepër për herë të parë në teatrin ‘’Skampa’’ Elbasan, shtoi faktin se Bashkia e ka primare mbështetjen e çdo lloj aktiviteti kulturor në qytet. Premiera në fjalë pritet të jepet me 11 Nëntor , që përkon edhe me ditën e Çirimit të këtij qyteti.

Për Lajm-Shqip

Alfrida Danushi

04.11.2017