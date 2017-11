Sekretet e TASK-Forcës antikrim; Janari 2018, për “peshqit e mëdhenj”?

Të gjitha sekretet e TASK-Forcës antikrim; ja dosjet që kanë sjellë dhe pse u la janari 2018 për të kapur “peshqit e mëdhenj”

Shpallja e aksionit ndërkombëtar e TASK-Forcës për “peshqit e mëdhenj” dje, ishte vetëm deklamimi zyrtar i një eventi që në fakt kishte nisur prej kohësh.

Ardhja e një numri të madh oficerësh të FBI-së, DEA-s amerikane, NCA-së britanike, Bundeskriminalamt-it gjerman dhe Guardia Di Finanza-s italiane, e ka kthyer Shqipërinë në një shtab të madh ndërkombëtar anti-krim. Fillesat e saj i ka në shtatorin e vitit 2016, kur në të gjithë vendet e Europës u ndërmor një superoperacion nga Europol. Nga ky i fundit u kapën mbi 30 kapo shqiptarë të grupeve më të rëndësishme të trafiqeve të drogës.

Në këtë aksion ishte partnere edhe DEA amerikane.

Një pjesë e baronëve shqiptarë të narkotikëve u kthyen në bashkëpunëtorë të drejtësisë. Ata rrëfyen se ishin vetëm punonjës me mëdije dhe koka e vërtetë e krimit të organizuar ndodhet në Tiranë.

Kjo situatë solli atëherë në Tiranë një grup paraprak rikonjicioni të disa oficerëve ndërkombëtarë. Ata tentuan që të shikonin nëse ka bazë për operacionin.

Oficerët europianë sollën disa dosje të vogla për të arrestuar bashkëpunëtorët e baronëve të arrestuar.

Por në atë kohë asnjë hetim nuk u hap, madje u tentua të kërkoheshin detaje nga rrëfimet e krerëve të bandave. Ndërkohë në disa qytete europiane kishin shkuar disa nga oficerët shqiptarë të policisë për të koordinuar dhe ndihmuar me koordinatat e lidhjeve të grupeve mafioze shqiptare.

DEA arriti madje të hynte brenda edhe disa celulave të frikshme shqiptare të trafikimit të kokainës. Në ta përfshihen Habilajt, por edhe grupi i madh i Holandës, anëtari i së cilit, Ilir Hidri u ekzekutua në Ekuador verën që sapo lamë pas.

Policia italiane, ka arritur që të futet brenda disa nga bandave më të fuqishme shqiptarë të trafikimit të drogës, të cilëve u janë gjetur lidhjet e forta me “peshqit e mëdhenj”. Artur Mahmutaj për shembull, u arrestua vetëm dy ditë më parë nga policia italiane në Genova. Por grupi i tij kriminal ishte në skaner dhe përgjim prej kohësh dhe gjithçka dihej në mënyrë perfekte. Ish-nëndrejtori i hekurudhave, i emëruar nga një parti sot në opozitë, Mahmutaj është pjesë e një grupi që sillte kokainë me kontenier nga Amerika Latine.

Vetëm herën e fundit, atij ju kapën rreth 80 kilogram kokainë, e cila në treg e ka koston gati 80 mijë dollarë amerikanë.

Lirimi i tij nga burgu, një vit më parë në Shqipëri ku u arrestua për trafikim hashashi dhe ikja në Itali, ku rinisi aktivitetin me drogat e rënda është kryer nën vëzhgimin e ngushtë të Guardia di Finanza-s dhe policisë kkriminale italiane. Madje mësohet se vetë Mahmutaj ka folur…

Të gjitha këto dosje, që janë në duart e policive amerikane dhe europiane janë sjellë në Tiranë. Ato po administrohen nga Task-Forca Ndërkombëtare që është ngritur prej një muaji, por u shpall vetëm dje.

Dy oficerët e lartë të FBI-së, Mark Newhouse dhe Jack Liao do të jenë krerët e grupit operativ. Thuajse çdo operacion, do të hartohet, planifikohet dhe lançohet nga ndërkombëtarët. Policia shqiptare do të jetë vetëm zbatuesja në terren.

Të dhënat do t’i shpërndahen vetëm një drejtuesi të lartë të Policisë shqiptare. Ai do të urdhërojë trupat e RENEA-s, apo forcat speciale që të futen në aksion vetëm në momentet e fundit.

Agjenti i FBI-së, Mark Newhouse është një nga oficerët më të mirë të Byrosë Federale të Hetimit në SHBA për çështjen e fshehjes dhe qarkullimit të parave. Jack Liao është kreu i FBI-së për të gjithë Europën Juglindore dhe ka qenë për një kohë të gjatë si shef i zyrës së Sofjes.

Ai di gjithçka mbi krimin dhe lidhjet e tij në Ballkan.

Liao ka prej dy vjetësh që vjen vazhdimisht në Tiranë dhe ka lidhur një urë me policinë shqiptare, për ta testuar pikërisht nëse do të jetë partner i besueshëm në superoperacionin që sapoka nisur.

Po cili do të jetë realisht superoperacioni? Kapja dhe arrestimi i kokave të trafikut të drogës, që janë vërtetuar nëpërmjet rrëfimeve të “të penduarve” në Europë. Gjithashtu do të jetë dhe zbulimi i parave dhe aseteve të tyre në Shqipëri.

Pikërisht kur të bëhet rreshtimi i të gjitha provave dhe dokumentimi i rrëfimit të “kolonelëve” të mafias shqiptare, atëherë e kanë radhën të ashtuquajturit “peshqit e mëdhenj”.

Pse është lënë janari apo shkurti?

Pikërisht sepse ky operacion duhet kryer kur të jetë larguar Adriatik Llalla nga posti i Kryprokurorit. Kur në vend të tij të jetë zgjedhur i riu, ndërkohë që kryeprokurori i SPAK-ut të ketë marrë fuqitë e tij ekzekutive.

Nëse ndërkombëtarët do të kishin besim te Prokurori i Përgjithshëm në fuqi, atëherë nuk do të flitej për fillim të 2018-s, por që sot menuja e drekës mund të ishte me peshk…

Për Lajm-Shqip

Ylli Pata

08.11.2017