Shafrani i Indisë: bima mrekullibërëse

E quajtur si “mbretëresha e erëzave”, shafrani është një ndër erëzat më të përdorura, që ka aromë piperi.

E njohur ndryshe dhe si kurkuma, shafrani i Indisë është përdorur gjerësisht në gatimet aziatike, dhe tani është përhapur në të gjithë botën. Kjo erz përdoret gjithashtu gjatë procesit të prodhimit të mustardës, për t’i dhënë ngjyrën karakteristike të saj, të verdhën mustardë. Shafrani ka një pamje të ngjashme me xhenxhefilin, lëkura është e ashpër dhe ngjyrë kafe. I vetmi ndryshim është ngjyra e tyre, ndërsa xhenxhefil ka një nuancë të verdhë në të zbehtë, shafran i Indisë vjen në një hije të ndritshme të ngjyrës. Ashtu si xhenxhefil, edhe shafran i Indisë është përdorur gjerësisht si bimë mjekësore.

Përdoret veçanërisht nga vendet si Kina dhe India, si një agjent shumë i fuqishëm anti-inflamator. Shafrani i Indisë ka në përmbajtje vlera të shumta ushqyese, si mangani, hekuri, vitamina B6, bakri, kaliumi dhe fibrat.

Për shkak të këtyre, bima e shafranit të Indisë është përdorur për të trajtuar disa çështje shëndetësore, duke përfshirë: Sëmundjet inflamatore të zorrëve. Sëmundjet e zorrëve që karakterizohen nga inflamacioni, si koliti ulcerativ dhe sëmundja e Crohn, mund të trajtohen duke përdorur kurkumin, një përbërës që ka veti të fuqishme anti-inflamatore dhe antioksiduese. Artrit reumatoid. Dhimbja e shkaktuar nga kjo sëmundje, zakonisht tek të moshuarit, mund të lehtësohet efektivisht nga kurkumi. Sipas një studimi, bima ka aftësinë për të neutralizuar radikalet e lira që shkaktojnë dëme të qelizave të shëndetshme në të gjithë trupin dhe dhimbjet nga artriti. Meqenëse kurkumina vepron si antioksidues dhe si agjent anti-inflamator, në mënyrë efektive zvogëlon ënjtjen e shkaktuar nga artriti reumatoid.

Duke qenë se vepron si antioksidues dhe lufton radikalet e lira që dëmtojnë qelizat, kurkumina në shafranin e Indisë mund të përdoret gjithashtu për të parandaluar lloje të caktuara të kancerit, duke përfshirë atë të zorrës së trashë, gjirit, prostatës dhe kancerit të mushkërive.

Ajo gjithashtu ka aftësinë për të shkatërruar qelizat me mutacione dhe për të parandaluar përhapjen e tyre, duke shmangur kështu përhapjen e qelizave malinje në trup. Probleme me shëndetin mendor. Përmbajtja e pasur me kurkum bën të mundur rritjen e Faktorit Neurotrofik të Trurit, që është një nga drejtuesit kryesorë të aftësisë së neuroneve për të formuar lidhje të reja në tru. Kjo do të thotë se duke përfshirë shafran Indie në dietën tuaj të përditshme, do të ndihmojë në uljen e rrezikut të zhvillimit të çrregullimeve mendore, si sëmundja alcajmer, madje edhe depresioni.

Ajo gjithashtu është efektive në përmbysjen e sëmundjeve të tjera lidhur me moshën dhe të bëjë një person shumë më të zgjuar. Sëmundjet e zemrës. Kurkumin që ndodhet te shafrani i Indisë mund të ndihmojë në kthimin e disa hapave në procesin e sëmundjeve të zemrës. Kjo vjen sepse kurkumin përmirëson funksionet e rreshtimit të enëve të gjakut të quajtur endoteli. Të gjithë ata që kanë përjetuar një mosfunksionim të endotelit, janë një hap më pranë të paturit sëmundje të rënda të zemrës.

20/10/2017