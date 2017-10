Shkaktarët e impotencës: Tri arsye se pse po keni probleme gjatë seksit

Problemi me ereksion, ndryshe i njohur si impotenca, është paaftësia për të pasur dhe për të mbajtur ereksionin.

Sipas NHS-së, kjo është sëmundje e zakonshme, e veçanërisht te meshkujt në moshë. Besohet se gjysma e meshkujve mes moshës 40 deri 70 vjet do të vuajnë nga ky problem në një nivel.

Ka shumë shkaktarë të impotencës, duke përfshirë shkaktarë psikologjik dhe fizik. Impotenca mund të jetë shenjë e ndonjë problemi shëndetësor, si shtypja e lartë e gjakut, kolesteroli i lartë apo diabeti. Ose mund të shkaktohet si pasojë e problemeve hormonale, lëndimeve apo ndërhyrjeve kirurgjike.

Më poshtë, i keni tri arsye se përse nuk po mund ta mbani ereksionin gjatë seksit:

Alkooli

Konsumimi i sasive të mëdha të alkoolit shkakton probleme me ereksion. Alkooli është depresant në sistemin nervor qendror, i cili e zvogëlon qarkullimin e gjakut në penis. Prandaj, nëse jeni konsumues i alkoolit, të paktën kufizojeni sasinë që e konsumoni.

Medikamentet

Universiteti Maryland ka identifikuar një numër të medikamenteve të cilat mund të shkaktojnë probleme me ereksion.

Këto medikamente përfshijnë medikamentet kundër shtypjes së lartë të gjakut, diuretikët, etj.

Edhe anti-depresuesit mund të pengojnë në ereksion, ku një studim ka zbuluar se 75 për qind e pacientëve me depresion përjetojnë reduktim në nivele të libidosë.

Stresi

Problemet psikologjike si stresi rreth punës apo lidhjes mund të jenë një arsye tjetër se përse po keni probleme me ereksion.

Sipas studimeve të ndryshme, nivelet e larta të hormonit të stresit, kortizolit, i bllokojnë efektet e testosteronit.

Kjo mund të pengojë me libidonë dhe të shkaktojë probleme me ereksion.

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬‬

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.