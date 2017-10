Shkëmbimet tregtare me anije, Italia dhe Rusia në vend të parë

Shtohen shkëmbimet e mallrave me Italinë, Rusinë dhe Turqinë përmes portit detar të Durrësit. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti porti i Durrësit ka shkëmbyer mallra me anije me 63 porte të ndryshme, nga vendet e Mesdheut deri në SHBA, Kinë apo Brazil. Gjatë kësaj periudhe anijet tregtare transportuan nëpërmjet Durrësit më shumë se 2.1 milion ton mallra gjithsej.

Italia dhe Rusia zenë dy vendet e para përkatësisht me nga 21 përqind të volumit të përgjithshëm të mallrave të transportuara me anije nëpërmjet portit të Durrësit në periudhën janar-shtator 2017. Anijet kanë ndaluar në 12 porte të Italisë dhe në 16 porte të Turqisë, vendet me numrin më të madh të porteve ku shkëmbehen mallra me Durrësin.

Nga të dhënat e Sektorit të Statistikave, mësohet se anijet që janë nisur nga Durrësi apo që kanë mbërritur në portin më të madh të vendit kanë shkarkuar ose ngarkuar mallra të ndryshme në portet e 20 vendeve të ndryshme të botës.

Pas Italisë dhe Rusisë që renditen në dy vendet e para me nga 21 përqind secila, Turqia mban vendin e tretë me 14 përqind të shkëmbimeve të mallrave me anije. Pas saj renditen Malta me 7 %, Greqia me 6 %, Kina dhe Egjipti me nga 5 % secila, të ndjekura më tej nga Spanja, Gjermania, SHBA, Turkmenistan, etj.

V.Q

24/10/2017