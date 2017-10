Media greke: Çfarë ndodh me qeverinë e Zaevit dhe shqiptarët e Maqedonisë

Media greke “Ekathimerini” ka shkruar një artikull në lidhje me situatën aktuale politike në Maqedoni. Shkrimi mban titullin: “Zhdukja e Nikola Gruevskit”.

Aleanca e re e qeverisë mes Bashkimit Social Demokrat dhe partive etnike shqiptare në ish-Jugosllavi, FYROM fitoi një shumicë dërrmuese në zgjedhjet lokale të së dielës së kaluar dhe veçanërisht në kryeqytetin Shkup, i cili ka një njësi të vetme administrative me rreth 800 mijë qytetarë. Kryeministri Zoran Zaev doli nga raundi i parë i zgjedhjeve komunale si fitues i qartë, duke konsoliduar fuqinë e tij dhe duke ç’armatosur ish-kryeministrin nacionalist Nikola Gruevskin, si forcën udhëheqëse në kryeqytet.

Rezultatet treguan se gjërat po ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe ka të ngjarë që qeveria e Zaev së shpejti do të zbulojë alternativat e saj në lidhje me mosmarrëveshjen e Maqedonisë për çështjen e emrit me Greqinë. Do të jetë një çështje e afërt në krye të agjendës të qeverisë së Zaevit pasi anëtarësimi në NATO i Maqedonisë është një objektiv i qeverisë së re.

Në Athinë, zyrtarët janë duke pritur që procesi zgjedhor në shtetin fqinj ballkanik të përfundojë në mënyrë zyrtare dhe Zaev të dalë një lider i padiskutueshëm, në mënyrë që të mund të lajmërohet një epokë e re në bisedimet për çështjen e emrit dhe të dyja palët të mund të bien dakord në lidhje me këtë mosmarrëveshje të vazhdueshme, thuajse historike, shkruan “Shekulli”.

Zaev ka treguar tashmë shenja që janë pozitive për Athinën, në prag të zgjedhjeve parlamentare të muajit dhjetor duke komentuar mbi obsesionin e Gruevskit, i cili po mundohet të sjellë lashtësinë në të tashmen. “Unë mund të them se epoka e ngritjes të monumenteve të reja, të emërtimeve të autostradave, aeroporteve dhe objekteve sportive, ka përfunduar.

Historia na bashkon sepse është e ndarë dhe nuk na vjen turp që të themi se kemi një histori me këtë apo me atë komb, sepse të tilla janë vlerat e Europës”. Në lidhje me mosmarrëveshjen me çështjen e emrit me Greqinë, Zaev ka thënë se qeveria e tij synon të adresojë çështjen me transparencë, me pjesëmarrjen e opozitës dhe më pas të finalizojë çdo vendim me referendum. Synimi, tha Zaev është për të zgjidhur problemin dhe jo për të qëndruar në rrugën e një zgjidhjeje.

Shpresojmë që mesazhet e tij janë interpretuar në mënyrë korrekte në Greqi nga qarqet diplomatike dhe të gjithë udhëheqësit politikë. Ajo që duhet të shmanget, megjithatë, po krijon një klimë të ekzagjeruar nga Shkupi, që duhet të ndryshojë në mënyrë radikale pozicionin e saj për çështjen e emrit. Për dallim nga Gruevski, Zaevi dhe qeveria e tij mund të jenë të gatshme të pranojnë disa kompromise reciproke, por ata nuk do të shkojnë kaq larg sa të sfidojnë shoqërinë, duke pranuar tepër terren për një çështje kaq të ndjeshme, të cilën ata e dinë se mbart një kosto të madhe politike. Kjo është në fund të fundit shumë e dukshme në deklaratat e qeverisë.

Burimi: Shekulli.al

22/10/2017