4 shqiptarë djegin shtëpinë që të përfitojnë miliona nga sigurimet

Katër shqiptarë nga Kosova, tre prej të cilëve me nënshtetësi zvicerane dhe një me nënshtetësi kosovare po gjykohen nga Gjykata Penale e Olten Gösgen, në Zvicër.

Zjarri i është vënë banesës së një shtetaseje kosovare me emrin e koduar “Rilinda O”.

Sipas Fondit të Sigurimit të banesave të Soloturnit, dëmi i shkaktuar nga djegia kishte qenë midis 50 dhe 100 mijë frangave.

Në procesin e filluar të enjten, synohet të zbulohet se kush ka qenë porositësi i zjarrvënies dhe kush e ka vënë zjarrin. Të katër të përmendurit akuzohen për të dyja. Veç kësaj dy nga burrat dhe gruaja dyshohen edhe për vepra të tjera si mashtrim. Akta dyshohen se kanë kryer tentime mashtrimi, shkelje të rregullave në komunitet dhe shkelje të ligjit mbi të huajt.

Rrjedha e ngjarjes sipas prokurorisë është dukur kështu:

Rilinda banonte në banesën të cilës “duhej” t’i vihej zjarri. Partneri i saj i atëhershëm, Indrit G.* bashkë me të njohurin tjetër Murat A.* po kërkonin dikë që do t’i vinte flakën shtëpisë. Personi që do të realizonte veprën do të paguhej 6.000 franga.