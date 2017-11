Zbulohet shtëpia e prostitucionit në Aquila, e marrë me qira nga një shqiptar

Një apartament në rrugën “Pasquale Colangrande” në zonën e Villa Comunale në komunën italiane Aquila, prej kohësh ishte kthyer në një shtëpi publike.

Vendi gjendej në një pallat, në të cilën ndodheshin edhe një duzinë apartamentesh.

Brenda apartamentit, dhjetëra vajza, kryesisht nga Europa jugore dhe Amerika Jugore, prostituoheshin rregullisht.

Apartamenti me ‘drita të kuqe’ u mbyll pas ndërhyrjes së agjentëve të policisë së Aquila-s, pas një urdhri të Prokurorisë, raportojnë sot mediat lokale.

Sipas raportimeve, çifti që kishte marrë me qira apartamentin ishte një 22-vjeçar shqiptar dhe gruaja e tij 28-vjeçare nga Republika Domenikane, prindër të një vajze të mitur.

Alarmin në Polici e ka dhënë fqinjët.

Pronari i banesës, një 49-vjeçar nga Aquila është gjithashtu nën hetim pasi akuzohet se pronën ia ka dhënë me qira me vetëdije shqiptarit, duke e ditur se aty do ushtrohej prostitucion.

