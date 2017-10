SKANDAL/ Drini Mataj, Drejtor në Zyrën Qëndrore të ZQRPP tregon…

Më poshtë keni një sms te siguruar pas një investigimi, të drejtorit të Sherbimeve Mbështetëse në Zyrën Qendrore te Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme .

Kjo sms i është drejtuar kryeministrit të vendit Z.Edi Rama për një sërë shkeljesh të drejtoreshesh së Përgjithshme, Blerina Doracaj.

Një letër që sherben si një indicie për Prokurorinë e Pergjithshme për të nisur hetimin për këte super skandal. Dhe gjithshka e rrefyer nga nje zyrtar i larte i institucionit.

Më poshte mesazhi i plotë dërguar Kryeministrit

23/10/2017

Drini Mataj: I nderuar Kryeministër,

Duke ju kerkuar ndjese per shqetesimin, do t’ju lutesha te me kushtonit disa sekonda vemendje pasi kam nje shqetesim i cili mendoj qe demton rende imazhin Tuaj.

Quhem Drini Mataj, deri të premten si Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse në Zyrën Qendrore të ZQRPP(Hipotekës).

Kam filluar punë në një ditë me Kryeregjistruesen në detyre, Znj. Blerina Doracaj, pas një detyre 4 vjecare në agjencinë e trajtimit të pronave si pergjegjes sektori.

Ku kam pasur vleresime maksimale të punës.

Kryeregjistruesja, Znj Doracaj, më propozoi të punoja me të dhe fillova punë menjëherë si drejtor i shërbimeve mbështetese.

Ditën e premte, Dt 20 tetor 2017, në orën 6 mbasdite, në emailin personal me një komunikim me email nga kryeregjistruesja më vjen një urdhri i shkarkimit pa asnjë motivacion.

Ky urdher ishte nxjerre 3 dite përpara dhe mua nuk më ishte bërë prezent.

Ditën e premte, 3 dite pas urdhrit te shkarkimit, më ka deleguar detyra me shkrim. Ky është një shpërdorim i hapur i detyrës pasi ka ndërhyrje në protokollin e një prej tre institucioneve më të rëndesishme në Shqiperi.

Këtë e provoj me shkresa zyrtare.

Ky veprim, më jep një dëshirë të madhe të përdor gjith forcën që më jep ligji për të cuar në vend të drejtën time, qofte edhe mediatikisht, por stepem pasi e di që ajo përfaqeson Vullnetin Tuaj.

Duke patur bindjen e plote, që fryma që ajo përcon, nuk është Vullneti Juaj vendosa t’ju shkruaj për t’ju informuar dhe patur besimin e plote që e drejta fiton gjithmone.

Ky kaos vjen si pasoje:

1 E emërimeve të kushurinjve të parë të saj dhe të bashkeshortit të saj ne ZQRPP (Hipoteke)

2 E ndërhyrjeve në zyrën e protokollit dhe dokumentave zyrtare

3 E caktimit të sekretares së saj me një nivel aspak etik dhe profesional dhe pa arsimin përkates në komisionin më të rëndësishëm të Ministres se Drejtesise (Ku marrin pjese, Drejtori i kabinetit të ministres,

drejtoresha e kodifikimit) për përzgjedhjen e Drejtuesve të Hipotekave të rretheve.

4 Që nga emërimi i saj prane zyrës vendore të Tiranës, që të kryhen shërbime për njerezit e saj, ka kryer shkarkime pa motivacion ligjor dhe te paarsyetuar.

5 Kur një punonjes denoncoi fenomenin (Xhuljen Sava), për praktikat që mbaheshin nga shoqja e Znj Doraci (Jasmina Llukacej, shefe zones 1), ky i fundit iku nga puna.

6 Z.Kryeministër, ju them me bindje të plote, që nën kujdesin e Znj Doracaj asnjë nga praktikat e qytetareve nuk bëhen sipas rradhës kronologjike dhe sipas ligjit.

Nga eksperienca ime, prej 3 muajsh në krah me të, po ju bej me dije se është shum e paqëndrueshme dhe e dobet në vendim marrje, duke dhënë shpesh here direktiva të cilat pasi i rimendon ose i bëhet e qartë që janë të gabuara, i ndërron disa here.

Zyrat qëndrore dhe vendore janë plotesisht jashtë funksionit. Historia vazhdon edhe me keq se ka qene.

Zoti Kryeminister, me besim të plote te Ju, kam edhe shqetesime të tjera që është e domosdoshme ti shpreh pranë zyres suaj.

Kam shume praktika dhe emra konkret ku mendoj që Znj Doracaj ka shpërdoruar Besimin Tuaj.

31/10/2017

