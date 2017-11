Skandali seksual në “Hollywood”, producenti Weinstein drejtë arrestimit

Producenti i famshëm Weinstein i gjendur në mesin e skandaleve që kanë tronditur Hollivudin po përballet me pasojat e veprimeve në vite.

Policia e Nju Jorkut e bëri të qartë se ka prova mjaftueshëm për ndalimin e Harvey Weinstein.

Akuzat e Paz de la Huerta i tingëllojnë bindëse autoriteteve policore, që duken të gatshme të hidhen në veprim.

Aktorja tha më herët për “Vanity Fair” se Weinstein e kishte përdhunuar dy herë në Nju Jork në vitin 2010.

Janë mbi një duzinë grash që ngrenë pretendime të njëjta ndaj 65-vjeçarit.

Robert Boyce, i Policisë së Nju Jorkut, tha: De la Huerta bëri një rrëfim të detajuar e mjaft të besueshëm të ngjarjes kemi material real për ta ngritur çështjen në gjyq.

Aktualisht, jemi në procesin e mbledhjes së provave.

Sipas zyrtarit të policisë, do të jetë jashtë shtetit të Nju Jorkut në rastin se forcat e rendit do të duan ta arrestojnë, policisë do t`i nevojitet një urdhër gjykate.

Burimi:Opinion.al

04/11/2017