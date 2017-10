Stani,qe të mos i zhgënjej lexueset dhe lexuesit e mi syçelët, detyrohem t’u them, që në krye të këtij shkrimi, se titulli i tij nuk ka të bëjë fare me La Fontenin, fabulistin e famshëm francez të shekullit XVII. Po, kështu është, por, gjithsesi, ai ka të bëjë me fjalorin e gjuhës shqipe, më saktë me disa shprehje të tij, tabani popullor i të cilave më dha shkas që t’i kundroj me humor të hidhur ngjarjet e fundit në rrafshin tragjikomik të politikës sonë mjerane gjatë qeverisjes që po përjetojmë, sidomos këto ditët e fundit.

Fjala “stan” më shpie drejt e te fjala “Arnautistan”, që ka një ngjyrim historik të frikshëm, por edhe te shprehja “ai stan atë bulmet ka”. Rrjedhimisht, nuk duhet të çuditemi aspak me ngjarjet e freskëta të qeverisjes bajate që Partia Socialiste po shpalos duke ushtruar e vetme dhe me arrogancë pushtetin e saj, por mjerë ndërgjegjja e atyre që, në zgjedhjet e 25 qershorit, e votuan duke shitur votën dhe shpirtin përmes një pakti të paturpshëm e tregtarist me atë.

Ky bulmet bie një erë të neveritshme, çka ishte e pritshme. Këtë e dëshmon gjithashtu skandali ku është përfshirë edhe ish-ministri Tahiri në kuadrin e kanabizimit të Shqipërisë sonë tmerrësisht demokratike. (Ndërkohë fjala “kanabizim” më shpie, dashur pa dashur, te fjala “kanibalizim”, d.m.th. në “ngrënie kokash” midis varësish dhe eprorësh në gjirin e Partisë në pushtet e në atë të qeverisë së saj).

Mirëpo, populli ynë i urtë (madje, shpesh, më i urtë sesa duhet) ka një fjalë po aq të urtë që saktëson se “stan me lepuj nuk bëhet”, proverb ky realizmi i të cilit po provohet, ndër të tjera, me tragjikomedinë “Tahirgate”, sepse në qeveristanin Rama 2 fshihej lepuri që me gjasë ushqehej jo me lakra e karota, por me cannabis sativa.

Dopjokryetari Rama – i Partisë dhe i Këshillit të Ministrave – me siguri do ta ketë kujtuar këto ditë këtë fjalë të urtë, madje hidhësisht të urtë, para se ta udhëzonte më së miri ishministrin fatkeq në show-n që ky dha të enjten e kaluar në emisionin “Opinion”, gjatë të cilit pamë një ish-ministër me dy fytyra, si Janusi (me J, sigurisht, madje të madhe): e para, fytyra e dikujt që ka lepurin në bark, pra të cilit i thahet goja e i njomet syri, i dridhet zëri dhe, ndoshta, ndërgjegjja, meqë pranon se ka përgjegjësi morale; e dyta fytyra e Profetit, që premton e betohet që do të luftojë deri në fund, qoftë edhe i vetëm, për drejtësi e shtet të së drejtës, duke marrë poza patetike dhe duke u hequr si Krishti që sakrifikoi veten për të shëlbuar njerëzimin mbarë, d.m.th., për t’u shpëtuar shpirtin gjithë shqiptarëve përfshirë edhe atyre të diasporës, madje edhe të ndonjë planeti tjetër, si Marsi, pse jo!

Sidoqoftë, tek përmend stanin me lepuj, një pyetje më shkreptin frikshëm në mendje: Po stanari a mban vallë përgjegjësi për lepurin që ia prishi terezinë tani, pasi qëndroi katër vjet rresht në stan? Dhe, meqenëse, ashtu siç ndodh me të keqen, kur vjen një pyetje, hapi derën, ja tek më shkreptin frikshëm në mendje një pyetje e dytë: Përse para dy a tri vjetësh dopjokryetari Rama nuk pranoi, siç iu propozua asokohe nga opozita, që të gjithë deputetët, të majtë e të djathtë pa përjashtim, të bënin testin e drogës për të parë se mos, pa dijeninë e tyre të dëlirë, ndonjë grimcë kokainë kishte hyrë pa vizë në organizmin e tyre të virgjër?

Ku fshihet lepuri në këtë rast, sepse, siç do të thoshte populli ynë i urtë, lepuri i madh rri në ferrë të vogël? Së fundi, po jo më së paku, le të vijmë tani te fjala “qerre”. E cila, automatikisht, na çon te proverbi “Qeveria e kap lepurin me qerre”, çka në parim do të thotë që ajo, pra qeveria, vepron pa u ngutur për të kryer një punë të vështirë, e merr shtruar.

Në rastin tonë, dua të them në rastin e Tahirgate-it, kam përshtypjen se qerres së qeverisë i ka ikur një rrotë dhe se, me gjithë përpjekjet e dëshpëruara të qerrtarit qesëndiar e të lepujve të tjerë të stanit të tij stakanovist, qerrja qeveritare ka ngecur në baltë dhe asaj po i del boja mavi e kallaji kallp i fitores në zgjedhjet e fundit kuvendore, një fitore e parfumuar me marijuanë, kutërbimin e së cilës nuk ka stuhi që ta shpërndajë.

panorama.al

23/10/2017

