Nëse zotëroni një Mac dhe nuk e keni përditësuar në sistemin e ri High Sierra, sistemi juaj mund të jetë vulnerabël ndaj kërcënimeve si Thunderstrike,Studimi zbulon një sulm malware që hyn në portën Thunderbolt të kompjuterit tuaj.

Studimi zbulon se Mac mund të infektohet nga malware

Hulumtuesit nga Duo Security kanë publikuar një shkrim ku shpjegojnë këtë dobësi, e cila u vu re së pari nga 9to5Mac. Kompania e sigurisë analizoi 73.324 kompjutera Mac dhe arriti në përfundimin se mesatarisht 4.2 për qind e tyre nuk po ekzekutonin firmware-in e duhur, duke i lënë sistemet të pambrojtur ndaj sulmeve kibernetike. Për fat të mirë për konsumatorët, dobësitë nuk mendohet të jenë aq të rrezikshme për përdoruesit e thjeshtë.

Edhe pse Apple ka lancuar përditësime të sigurisë për tu mbrojtur kundër sulmeve Thunderstrike, studiuesit kanë zbuluan se për ndonjë arsye, ato nuk aplikoheshin gjithmonë.

Në rastet më ekstreme, studiuesit kanë zbuluar në fund të vitit 2015, se 43% e pajisjeve iMac 21.5-inç nga fundi i vitit 2015, po ekzekutonin një firmware të pasaktë. Duo tani po hedh në treg mjete sigurie për të ndihmuar përdoruesit të kontrollojnë nëse pajisja e tyre është e rrezikuar apo jo. Firma rekomandon përditësimin në versionin më të fundit të MacOS-it të Apple.

Apple tha në një deklaratë për Ars Technica se përditësimi i saj i fundit, macOS High Sierra, automatikisht validon firmware Mac në baza javore – kështu që nëse jeni i shqetësuar për dobësitë, ju duhet të instaloni sistemin operativ të ri sa më shpejt që të mundeni. Megjithatë ashtu si çdo sistem tjetër edhe High Sierra ka dobësitë e veta. Një studiues zbuloi tashmë një mënyrë për të vjedhur fjalëkalimet e përdoruesit brenda sistemit operativ të ri. Jemi në pritje nëse Apple ka diçka për të shpjeguar rreth kësaj çështje.

aitc.org.al

17/10/2017

