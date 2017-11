Sulmet ndaj ambasadorëve

Sulmet ndaj Vlahutin dhe Lu!

Shkaqet e riaktivizimit të “breshërisë” mediatike ndaj Donald Lu-së dhe Romana Vllahutin-it fill sapo nisi vetting dhe u largua Visho Ajazi

Riaktivizohet sulmi ndaj ambasadorëve të SHBA-së dhe BE-së në Tiranë; Donald Lu dhe Romana Vllahutin.

Qarqe të larta të opozitës, duke nisur nga kreu i LSI-së Monika Kryemadhi, por edhe media të familjes së ish-kryeministrit Berisha kanë sulmuar dy diplomatët. Kjo pasi sipas tyre po heshtet në lidhje me lidhjen e qeverisë me krimin.

Ja ç’shkruhet në redaksionalen e një mediaje pranë familjes “Berisha”:

“Ndërkohë që ka pothuajse një mendim të përgjithshëm që Vllahutin është e implikuar në korrupsion në aferën e blerjes së vilës së famshme të BE. Ajo është pjesë e rrjetit Soros për të mbrojtur të gjithë aktivitetin korruptiv e kriminal dhe trafiqet ku është përfshirë Rama, ministrat e deputetët e tij. Por edhe për ambasadorin Lu shumë shqiptarë janë të habitur përse nuk reagoi asnjëherë për kultivimin e kanabisit, madje në disa raste u bë njësh me Ramën e Tahirin për të maskuar policinë e implikuar në kultivimin e kanabisit dhe trafiqet e marijuanës. Vllahutin dhe Lu ndonëse ishte një eksperte amerikane në zyrën e OSBE në Tiranë që hartoi raportin ku evidentohej një listë e gjatë deputetësh dhe ministrash oligarkë e me rekorde kriminale, ndër të cilët edhe Rama si zotërues i një shume prej 200 milion euro në një llogari bankare off shore në emër të të vëllait, asnjëherë nuk reaguan. Ata nuk reaguan asnjëherë që qeveria Rama largoi nga sektori i naftës një kompani kanadeze dhe nga aeroporti Rinasit një kompani gjermane… Ambasadorët nuk reaguan pasi Rama i sfidoi në Kavajë duke mbështetur Elvis Roshin i cili ishte qartësisht me rekorde kriminale… Ambasadorët nuk reaguan asnjëherë për raportet e OSBE/ODHIR ku tre herë radhazi në periudhën kur drejton vendin qeveria Rama, evidentohet tjetërsimi i rezultatit zgjedhor përmes blerjes së votave dhe kërcënimit të votuesve… Dhe së fundmi, Vllahutin dhe Lu nuk thanë asnjë fjalë në mbështetje të prokurorisë në betejën kundër trafikantëve te drogës dhe armëve ku rezulton nga drejtësia italiane i implikuar edhe Tahiri. Ata heshtën dhe çuditën të gjithë shqiptarët duke mos thënë asnjë fjalë për vendimin politik të Ramës për të mbrojtur Tahirin dhe penguar drejtësinë të veprojë…”

Në fakt, nuk është e vërtetë se Donald Lu e Vllahutin nuk kanë folur.

Ambasadori amerikan, madje e përmendi me emër ish-ministrin në një takim publik kur tha se “Nuk do të ishte e përshtatshme për mua të them nëse Saimir Tahiri është fajtor apo i pafajshëm. Por, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju si drejtues të shoqërisë civile, ju si të rinj dhe ju si qytetarë të Shqipërisë të zbuloni të vërtetën. E drejta për të ditur të vërtetën nuk i përket asnjë partie politike. i përket qytetarëve të Shqipërisë.

Ju nuk jeni gjyqtarë apo prokurorë, por jeni njerëz që votoni. Ju i dhatë besimin tuaj këtij personi si anëtar i kuvendit dhe si ministër i lartë i kabinetit. Është përgjegjësia juaj të kërkoni që publiku të dijë të vërtetën për këtë çështje. Nëse është i pafajshëm, njerëzit duhet ta dinë këtë. Nëse është fajtor, ai duhet të përballet me drejtësinë”.

Përveç Donald Lu-së, foli edhe më fort fare edhe Zyrtari i lartë i DASH-it, Hoyt Brian Yee.

Deklarata që u përshëndetën në fillim nga ana e opozitës, si nga Lulzim Basha ashtu edhe nga Monika Kryemadhi.

Por papritur nisi sulmi i radhës, me të njëjtën gjuhë si ai i kohës së para çadrës dhe çadrës, ku Vllahutin-in e quajtën të lidhur me drogën në Itali, kurse Donald Lu-në e shkarkuan dy- tre herë.

Sulmi më i ri ndaj dyshes së ambasadorëve është riaktivizuar menjëherë pas largimit të shefit të shërbimit sekret Visho Ajazi, largim që ka shokuar vërtetë establishmentin e opozitës.

Por nga ana tjetër, mësohet se një tjetër shkak i kësaj lëvizje mund të jetë mungesa e mbështetjes së ambasadorit Donald Lu ndaj Kryprokurorit Adriatik Llalla për një mandat të ri në krye të organit të akuzës.

Siç mësohet, kanë qenë “ambasadorë nga opozita që i kanë çuar fjalë kryediplomatit amerikan, i cili “ka treguar derën e vettingut”.

Presidenti Ilir Meta, intervistën e parë të tij politike si kryetar shteti, e dha pikërisht në median pranë familjes “Berisha”.

Kjo për të dhënë një sinjal politik që ai nuk është pjesë e paktit për të larguar Visho Ajazin, pasi tha që “e firmosa largimin pasi Rama ma solli si fakt të kryer dorëheqjen e kreut të SHISH në tavolinë”.

Gjërat nuk ishin tamam ashtu, por intervista e Metës për një portal në vend që të fliste në një televizion, ishte një mesazh ndaj opozitës, siç ishte mesazh edhe deklarata para gazetarëve pas sherrit të Edi Ramës me mediat.

Por këto janë gjëra të vogla përpara atyre që pritet të dalin dy javët e ardhshme: si nga vettingu, ashtu edhe nga fronti i luftës kundër krimit.

FBI në Tiranë

Në Tiranë kanë mbërritur jo pak por 150 oficerë të FBI-së që do të drejtojnë operacione “të padëgjuara më parë”.

Por në këtë rast opozita do të duhej të gëzohet dhe jo të sulmonte ambasadorët.

Vetë Basha është informuar i pari për superoperacionin e FBI-së, madje e shpalli i pari që priten rezultate spektakolare.

Këto ditë në media u tha se pas Tahirit, ka gjasa që goditja e radhës të vijë nga krahu i djathtë, si për të ekuilibruar paksa gjërat. Por a do të ekuilibrohen realisht?

Apo do të ndodhë ajo që përflitet prej dy vitesh: do të konfigurohet totalisht skena politike shqiptare….

05/11/2017

Nga Ylli Pata

Lajm-Shqip