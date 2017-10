Surprizon Elvana, kësaj here ekspozon gjoksin në një klub nate

Elvana surprizon gjithmon dhe s’kish si të ndodhte dhe kësaj here. Për të disatën herë ajo ka shoqëruar foton me një diçiturë që mesa duket është paralajmërim për një projekt të ri muzikor.

Duke të dedikuar jetë, kam ngecur tek ty ‘-shkruan Elvana. Hera e parë kur ajo ka shkruar këtë shprehje ishte pas udhëtimit në Shqipëri. Të gjithë menduan se ishte bërë nostalgjike. Fakti që e shkruan më shumë se njëherë nënkupton se bëhet fjalë për diçka tjetër.

24.10.2017

Burimi: Bota Sot

Vëmendja në fakt është përqëndruar tek Tahiri, si protagonist publik i kësaj çështjeje. Por historia as fillon dhe as mbaron me ish ministrin. Edhe pse, nëse akuzat vërtetohen, ai mund të jetë strumbullari i këtij biznesi kriminal, Tahiri është sërish maja e ajsbergut. Detyra e prokurorisë në këtë rast nuk duhet të jetë thjeshtë dhe vetëm futja në burg e Tahirit, por zbardhja e fijeve të mekanizmit që kishte bërë bashkë zyrtarë policie e trafikantë, kryesisht në Vlorë. Tashmë përgjimet italiane, në mos ngarkofshin me përgjegjësi penale Tahirin, ngarkojnë që çke me të ish zyrtarë të policisë lokale. Përgjimet, në mos tregofshin se Tahiri është “shefi i madh”, tregojnë që çke me të se “shefat e vegjel”, ishin atje në shërbim të trafikantëve të drogës. Edhe më herët, edhe pse pa përgjime, faktet tregojnë se bashkëpunimi i policisë me rrjetin kultivues-magazinues-transportues ishte i mirëorganizuar.

Asgjësimi i një parcele me lëndë narkotike është një vendngjarje kriminale që duhet hetuar nga prokuroia. Por është tashmë publik pretendimi i prokurorisë se oficerët e policisë gjyqësore nuk njoftoheshin për operacionet e asgjësimit dhe asnjëherë për to nuk është bërë një hetim, për të mësuar se kush ishte financuesi i mbjelljes së parcelave të mëdha. Për pasojë, nuk u shkua asnjëherë tek organizatorët e vërtetë. Por prokuroria nuk duhet vetëm të shfajësohet për atë që nuk ka bërë. Ajo kishte të gjithë të drejtën të hape një hetim edhe ndaj policisë atë kohë për operacionet, që sikudër pretendon, i ka mësuar nga media. Por nuk e ka bërë. Për këtë arsye edhe vullkani shpërtheu vetëm pasi u arrestua Moisi Habilaj në Itali, i cili përgjohej kudo ku vinte këmbën.